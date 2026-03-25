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Sheinbaum instala comisión especial para Ley contra feminicidio

Integrantes del gabinete federal, Poder Judicial y autoridades locales participan en la instalación en Palacio Nacional.

Por El Universal

Marzo 25, 2026 08:32 p.m.
A
Sheinbaum instala comisión especial para Ley contra feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la instalación de una comisión especial encargada de dar seguimiento a la Ley contra el Feminicidio, un mecanismo que buscará reforzar la coordinación entre los poderes de la Unión y autoridades estatales para atender y erradicar la violencia extrema contra las mujeres.

Comisión especial para la Ley contra el Feminicidio

El encuentro se realiza en Palacio Nacional con integrantes del gabinete federal, representantes del Poder Judicial y autoridades locales, quienes participan de manera presencial como virtual.

Minutos antes de las 18:00 horas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, ingresó caminando al recinto histórico por el acceso de la calle Corregidora, ubicado a unos metros del máximo tribunal del país.

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Participación del Poder Judicial y autoridades federales

Su presencia marca la participación directa del Poder Judicial en los trabajos de seguimiento a la legislación en materia de feminicidio.

En la reunión también participa la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; así como la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, además de otros integrantes del gabinete legal y ampliado del gobierno federal.

De acuerdo con la Secretaría de Mujeres, la comisión tendrá como objetivo principal dar seguimiento puntual a la implementación de la Ley contra el Feminicidio, así como evaluar avances, detectar áreas de mejora y fortalecer la cooperación institucional.

El nuevo órgano permitirá establecer rutas de acción más claras entre federación y entidades federativas, además de impulsar mecanismos de prevención y atención integral para las víctimas y sus familias.

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