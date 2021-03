Sheinbaum invita a mujeres a manifestarse en CDMX de forma pacífica

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que entiende la rabia y el sentido de urgencia de la violencia contra la mujeres, por lo que invitó a todas a manifestar el deseo de justicia de manera pacífica.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se llevará a cabo este 8 de marzo, la mandataria capitalina recordó que diversos colectivos han hecho el llamado a manifestarse en la Ciudad de México, así como en otros estado del país.

"El objetivo del gobierno que encabezo es claro, reducir las desigualdades a través de la ampliación del acceso de los derechos y en ello los derechos de las mujeres son fundamentales. Entiendo la rabia y comparto el sentido de urgencia, pero invito a todas a manifestar ese deseo de justicia de manera pacífica", dijo.

En un video en redes sociales, Sheinbaum mencionó que se encuentra convencida de que la fuerza de las mujeres siempre será mayor si se usa la fuerza de la razón del convencimiento y la construcción de la paz.

"Como Jefa de Gobierno le digo a las mujeres de nuestra Ciudad que no están solas, el Gobierno está en alerta por ustedes, construyamos juntos y juntas una Ciudad más solidaria, más igualitaria, más libre y justa; una Ciudad donde las niñas se sientan seguras y felices", manifestó.

Claudia Sheinbaum recordó que la lucha de las mujeres tiene décadas, que ha ido conquistando derechos como a estudiar, votar, laborales y en la capital del país el derecho a la interrupción legal del embarazo, pero destacó que aún falta mucho por hacer.

"Sobre todo falta erradicar la lacerante violencia contra las mujeres. La violencia hacia las mujeres se muestra en nuestra sociedad de muy diversas formas", añadió.

Agregó que desde los 12 años vivió acoso y hostilidad en el transporte público, como todas las mujeres, y que incluso cuando fue estudiante tuvo un profesor que condicionó su calificación a cambio de un viaje con él.

Sheinbaum Pardo mencionó que su hija también ha vivido violencias similares en la vida académica:

"Estoy plenamente consciente de que esto no es nada comparado con la violencia indignante que viven muchas mexicanas todos los días y en particular las que menos tienen la conciencia sobre este tema está creciendo y eso es gracias a movimientos de mujeres que han exigido justicia frente al feminicidio y la violencia sobre sus diferentes formas".

Agregó que el 25 de noviembre del 2019 decretaron la Alerta de Violencia Contra las Mujeres, pero que como mujer desea una Ciudad más libre donde todos y todas puedan concibir sus anhelos y donde las niñas y mujeres puedan caminar libres y seguras por que si una niña se siente segura y feliz cualquiera se puede sentir seguro.