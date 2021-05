Sheinbaum llama a no politizar colapso en Línea 12 del Metro

Luego de que Senadores, Diputados del Congreso local y federal, de los partidos de oposición, han pedido que se remueva a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como al canciller, Marcelo Ebrard, por el colapso del Metro del pasado 3 de mayo, la mandataria local llamó a no politizar el incidente.

"Aquí no debe ni politizarse ni hacerse electoral este trágico incidente de la Línea 12 del Metro, lo que sí debe solicitarse y nosotros estamos comprometidos con ello y por eso esta contratación de esta empresa internacional y sabemos que la Fiscalía General de Justicia va a hacer un trabajo sustentado en la evidencia científica, sustentado en la técnica, para conocer las causas y la causa raíz de este trágico incidente. Es el compromiso con la verdad y la justicia", dijo.

Expuso que no debe entrar ningún asunto de "politiquería ni hacerse un asunto electoral" y en caso de que en el Congreso y en el Senado se busque hacer un comité para investigar el caso, les corresponderá a ellos; no obstante, aseguró que el gobierno capitalino realizará una investigación justa, transparente, que se llegue a la verdad y que, en todo caso, en su momento, se sancione a los responsables. "Siempre nosotros estamos comprometidos con la justicia y con la verdad, por encima de todo, ése es, como lo hemos hecho en nuestra vida y como servidores públicos, y en este caso es igual".