Sheinbaum niega visita a López Obrador durante su gira por Campeche y Tabasco

La presidenta descarta viaje a Palenque y reafirma que respeta la decisión de AMLO de mantenerse fuera de la vida pública

Por El Universal

Noviembre 14, 2025 10:13 a.m.
A
Sheinbaum niega visita a López Obrador durante su gira por Campeche y Tabasco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que este fin de semana vaya a visitar al expresidente Andrés Manuel López Obrador, tras su cumpleaños este 13 de noviembre y ante su gira que tiene programada este fin de semana en Campeche y Tabasco.

"No, ya dijeron ahí los comentócratas: 'es que en realidad va para allá porque quiere reunirse con el presidente López Obrador'. No, no vamos a ir a Palenque, si fuéramos a Palenque pues respetamos la decisión del presidente López Obrador de mantenerse fuera de la vida pública", dijo en su conferencia mañanera de este viernes 14 de noviembre en Palacio Nacional.

"Ya viene su libro, por cierto", agregó la titular del Ejecutivo federal.

Este viernes, la Mandataria dará el banderazo de arranque de obras del Acueducto de Campeche, en Campeche, así como la presentación del Plan Campeche en Champotón.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para el sábado tiene previsto encabezar el Programa Pensión Mujeres Bienestar en Palizada, Campeche, y el domingo una visita al Festival del Chocolate en Explanada del recinto del Festival del Chocolate en Villahermosa.

La presidenta descarta viaje a Palenque y reafirma que respeta la decisión de AMLO de mantenerse fuera de la vida pública

