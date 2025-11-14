¡VIVA EL AMOR!

logo pulso
Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
Pilar Altamirano Gutiérrez y Fernando Contreras Flores unieron sus vidas por amor.

Este día trascendental en sus vidas, los novios estuvieron acompañados de sus papás: Gerardo Altamirano y Teresa Gutiérrez, Fernando Contreras y Teresa Flores Cárdenas.

Al igual, con la feliz pareja de enamorados, sus hermanos: Luis Altamirano y Tere Contreras, así como familiares y amigos. 

El sacerdote les transmitió un cálido mensaje en la ceremonia religiosa que se efectuó en el Templo de San Agustín.

Les impartió el sacramento y bendijo los símbolos del matrimonio que les entregaron sus padrinos.

Así, los nuevos esposos se comprometieron a permanecer unidos por siempre.

Al finalizar la ceremonia, la selecta concurrencia los ovacionó.

Enseguida, compartieron su felicidad con sus invitados en una espléndida recepción, en la que les desearon prosperidad.

