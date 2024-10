Sheinbaum, obligada a responder sobre reforma judicial: magistrado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está obligada a responder a la jueza de amparo Nancy Juárez Salas, pues el hecho de que haya consultado a la Cámara de Diputados para decidir el cumplimiento de una suspensión que le ordena bajar del Diario Oficial de Federación (DOF) la reforma judicial, no la exime de su responsabilidad procesal, advirtió el magistrado Juan José Olvera López, quien consideró que se está "perdiendo el foco de las responsabilidades".

Indicó que la autoridad demandada en el juicio de amparo que se interpuso contra la reforma judicial es Sheinbaum Pardo.

"Si ella, como autoridad responsable, decide consultar a su Consejería sobre qué hacer, decide consultar a otro poder sobre qué hacer, esa es una decisión que ella tiene. Pero al final la responsable es ella. El hecho de que otro poder opine que no tiene problema es solo una opinión", sentenció el magistrado durante la conferencia matutina de los jueces.

Y añadió: "Ella es la demandada, ella tiene que responder ante el juez y el hecho de preguntarle a otro poder, otro poder que es su par, no la desliga de la responsabilidad procesal".

"Ayer (jueves) poníamos el ejemplo de la familia, hoy ponemos el ejemplo del vecino. En una familia con una sola cabeza de familia, pensemos en solo la mamá, el hijo le dice, la mamá le impide salir y como ya no hay otra persona en la casa a quien preguntar, le pregunta al vecino, oye, ¿puedo salir? Y el vecino dice, pues sal. Entonces llega a la casa y le dice, oye, pues voy a salir porque el vecino me autorizó salir. Incluso creo que es más claro ahora el hecho de que se está perdiendo el foco de las responsabilidades", explicó.

El magistrado recordó que "cualquier persona en un juicio tiene que responderle a su juez y cualquier persona, me refiero, en cualquier juicio, en un asunto familiar, en un asunto laboral, en un asunto penal, en un asunto administrativo y en un juicio de amparo, que es un juicio en donde se enjuicia a las autoridades. Y le hemos dicho que el juicio de amparo funciona igual para un agente de tránsito de la esquina que impuso una multa inconstitucional hasta una resolución o una actuación de la Presidencia de la República. Así ha sido siempre, solo que estamos viviendo estos momentos que son los nuestros y que involucran también a los jueces, pero históricamente ha sido así, nada ha cambiado en el sano desarrollo del juicio de amparo.