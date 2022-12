Sheinbaum ofrece ayuda a Michoacán para construcción de Cablebús

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- Debido a que Michoacán construirá un Cablebús en Uruapan, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, informó que buscará al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para ofrecerle ayuda en este proyecto.

"(...) quedamos de platicar la experiencia que hemos tenido, cómo lo hicimos. Y ahora, pues nos enteramos de la noticia, así que vamos a platicar con él para ver si requiere algún apoyo o no, por supuesto, con gusto lo daríamos", mencionó.

Sheinbaum consideró que es muy importante que los sistemas de transporte masivo que se han desarrollado en la ciudad sean replicados, e incluso el gobierno de Sonora se ha manifestado con la intenión de construir un Cablebús.

"El Cablebús, tiene como lo hemos platicado, varias virtudes; es un transporte rápido, seguro, no contaminante y en particular le ayudan a las personas que menos tienen".