Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

Sheinbaum opina sobre Fitch Ratings y reforma a Ley de Amparo

La presidenta de México desmiente riesgos para empresas tras advertencia de Fitch Ratings

Por El Universal

Octubre 16, 2025 02:41 p.m.
Sheinbaum opina sobre Fitch Ratings y reforma a Ley de Amparo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la advertencia de la agencia Fitch Ratings, que señaló que la reforma a la Ley de Amparo podría aumentar el riesgo regulatorio para las empresas.

Durante la conferencia matutina de este jueves 16 de octubre, la Mandataria afirmó que la calificadora "está equivocada" y aseguró que México sigue siendo un país abierto a la inversión.

"Están equivocados. Habría que explicarles. Le vamos a pedir al secretario de Hacienda que invite un día al ministro cuando se reúna con las calificadoras para que se pueda explicar con todo detalle que no hay ningún problema para la inversión", expresó durante su conferencia de prensa.

Sheinbaum subrayó que la reforma no representa una amenaza para el sector privado ni limita las garantías de los inversionistas.

"A todos los inversionistas privados, esta reforma no va en contra de ninguna manera de la inversión. Al contrario, hace mucho más eficiente la aplicación de la justicia", sostuvo.

La Presidenta reiteró que México mantiene su apertura económica y recordó que así lo expresó recientemente ante representantes del Foro Económico Mundial de Davos, quienes visitaron el país.

"Lo dije hace unos días cuando estuvieron aquí los del Foro Económico de Davos: México está abierto a la inversión y todas estas modificaciones que se han hecho no impiden de ninguna manera la inversión privada. Lo que buscamos es que haya bienestar para el pueblo", enfatizó.

Sheinbaum también aprovechó para criticar el modelo económico previo, al que calificó de "36 años de entreguismo", en los que —dijo— se promovía la inversión extranjera bajo la idea de que México ofrecía mano de obra barata.

"Fueron 36 años de entreguismo y de mucho dolor para el pueblo de México, 36 años sin aumentar el salario mínimo y con el cuento de que provocaría inflación. Antes decían: vengan a invertir a México porque aquí hay mano de obra barata. Ahora decimos: vengan a invertir a México porque las y los mexicanos somos trabajadores", concluyó.

