Sheinbaum pide guardar la calma ante traslado de Ovidio Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO, enero 5 (EL UNIVERSAL).- La jefa de gobierno de la Ciudad de México afirmó que la capital está tranquila a raíz de la detención y traslado a la capital, de Ovidio Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán quien fuera líder del Cártel de Sinaloa.

En conferencia de prensa indicó que las autoridades federales no han comentado sobre medidas para reforzar la seguridad tras el traslado del capo a la Ciudad de México.

"Hay que estar atentos a lo que está pasando y si las autoridades federales nos dicen algo, por supuesto que estaremos atentos. Y a la población que no hay problema, que guarden la calma, que, en caso de haber algún tema, por supuesto, se los diríamos, pero no hay nada de qué preocuparse en este momento", agregó.

Se solidariza con habitantes de Culiacán

La mandataria capitalina también externó su solidaridad con los habitantes de Culiacán, Sinaloa por los hechos ocurridos este jueves tras la detención de Ovidio Guzmán.

"Nuestra solidaridad, apoyo a los habitantes de Sinaloa. Ayer lo decía en la colonia Buenos Aires, se estigmatiza luego a los lugares, a los habitantes, y son gente trabajadora, otra cosa ya son los términos por asuntos delictivos, pero no tienen porque estigmatizar a una población de hombres y mujeres trabajadores. Están viviendo momentos difíciles y toda nuestra solidaridad, hay apoyo en lo que requieran".

Sobre la detención del capo de la droga, apuntó que es un tema del gobierno de México. "Nosotros vamos a estar siempre pendientes, apoyando".

"Leí un tweet hace rato de uno de los ... porque estaba viendo una de las opiniones de los adversarios políticos, si lo detienen porque lo detiene, sino porque no lo detienen. Entonces, es lo que está haciendo el gobierno de México y hay que estar atentos y es parte de la estrategia que traen".