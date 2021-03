Sheinbaum pide paciencia para la llegada de más vacunas Covid

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pidió a los ciudadanos tener paciencia en la llegada de más vacunas contra el coronavirus a la capital del país pero aseguró que todos los adultos mayores serán inmunizados en las próximas semanas.

En un video en redes sociales, la mandataria capitalina recordó que a partir de este miércoles se aplicarán vacunas en la alcaldía de Coyoacán y Tlalpan y cada una de estas demarcaciones tendrán tres Macro Unidades Vacunadoras. Por lo anterior se estarán cubriendo 11 de las 16 alcaldías de la CDMX.

"Sé que hay mucha preocupación de cuándo le tocará a las demás alcaldías, tengan seguro que cuando el programa nacional de vacunación nos dé más información de las vacunas que esté llegando al país y a la Ciudad de México inmediatamente estaremos informando, les pido un poco de paciencia. Todos los adultos mayores serán vacunados en las próximas semanas".

Comentó que en la alcaldía Coyoacán la vacunación se efectuará mediante una cita (previo registro en https://mivacuna.salud.gob.mx o en Locatel 55-5658-1111); se asignará en un mensaje de texto SMS el nombre, sede, día y hora de inoculación conforme a la letra inicial del primer apellido y el siguiente calendario: A y B, 24 de marzo; C, D y E, 25 de marzo; F y G, 26 de marzo; H, I, J, K y L, 27 de marzo; M, N, Ñ y O, 28 de marzo; P, Q y R, 29 de marzo; S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagos, 30 de marzo.

En Coyoacán la jornada se realizará en tres Macro Unidades Vacunadoras: Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud (CENCIS-Marina) en Calzada de la Virgen no. 1800, colonia San Pablo Tepetlapa; Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria en Avenida del Imán 10, Ciudad Universitaria; y Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, en Calzada de las Bombas, Coapa, Culhuacán CTM IX B.

Mientras que la jornada en Tlalpan se realizará en tres sedes: Escuela Nacional Preparatoria No.5 "José Vasconcelos" UNAM, en Calzada del Hueso s/n, Coapa; Plantel Otilio Montaño - Tlalpan 2 (Topilejo) del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México en Avenida Cruz Blanca, San Miguel Topilejo; y Six Flags México en Carretera Picacho-Ajusco kilómetro 1.5, Jardines del Ajusco.