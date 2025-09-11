Sheinbaum, primera mujer en dar el Grito de Independencia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- De cara al 15 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que este miércoles tuvo un ensayo del Grito de Independencia, y prevé diversos "Vivas" desde el balcón presidencial.

Destacó que será la primera vez que una mujer va a dar el Grito de Independencia, "es bastante novedad", comentó al ser cuestionada sobre la cantidad de exclamaciones que tendrá la noche del 15 de septiembre.

"Ayer ensayé, así les puedo decir. Ayer ensayé. Ya sentí la campana. Había aire por la bandera. Entonces, ayer ensayamos porque es un acto muy importante. Es una conmemoración primero, que se ha llevado a cabo en México desde hace muchos años. Y segundo, celebramos la independencia. Entonces, uno tiene que asumirlo responsablemente, yo como Presidenta, lo que significa este acto para el pueblo de México. Y asumirlo, por eso ensayamos", reveló.

Agregó: "Nos concentramos en este acto tan importante y tan emotivo y tan fundamental para la vida pública y de unión, de la independencia de nuestro país".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí