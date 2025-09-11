logo pulso
Desborda arroyo en Tanlajás; mujer sobrevive

Tras las fuertes lluvias, un accidente ocurrió a la altura del puente que conecta con la localidad de El Barrancón

Por Huasteca Hoy

Septiembre 11, 2025 12:02 p.m.
A
Foto: Especial

Foto: Especial

TANLAJÁS.- Una joven intentó cruzar con su camioneta un arroyo crecido en Tanlajás y fue arrastrada por la corriente; milagrosamente logró sobrevivir.

El accidente ocurrió la tarde de este miércoles, a la altura del puente que conecta con la localidad de El Barrancón, donde la vialidad había sido cerrada debido a que el arroyo se desbordó y el agua pasaba sobre la cinta asfáltica.

La conductora, identificada como Beatriz, con domicilio en Jalpan de Serra, Querétaro, viajaba en una camioneta todoterreno y decidió atravesar el cauce.

Sin embargo, a mitad del trayecto fue arrastrada por la corriente y desapareció de la vista de varias personas que se encontraban en el lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De inmediato se realizaron reportes al Sistema de Emergencias 911 y apenas se organizaba un operativo de búsqueda y rescate cuando se informó sobre el hallazgo de la camioneta.

Minutos más tarde apareció Beatriz, con vida y únicamente con lesiones leves. La mujer aseguró que viajaba sola en la unidad y no requirió atención médica.

El video que circuló en redes sociales.

