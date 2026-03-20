Sheinbaum promete seguridad para Mundial 2026

En el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que se brindará seguridad a todos los turistas que visitarán Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de marzo desde Cancún, Quintana Roo, destacó el Plan Kukulkán para garantizar la seguridad en este evento deportivo así como la colaboración entre Estados Unidos y Canadá.

"Es seguro que vengan a nuestro país, a cualquiera de las tres ciudades donde se van a desarrollar los partidos o a las otras ciudades que están incorporadas por FIFA o a cualquier ciudad del país y pueden venir con seguridad, certeza y la van a pasar muy bien", dijo.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, explicó que el Aeropuerto de Cancún es el único que tiene conexión con las 16 mundialistas de este año, por lo que el estado será un puente importante para la llegada de turistas en junio y julio.

Mientras que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó que hay un reforzamiento permanente por parte de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Defensa Nacional.

"Hay un despliegue de todas las de todo el gabinete de seguridad y la coordinación por parte del Centro Nacional de Inteligencia. La gobernadora hoy solicitó también en gabinete que haya un reforzamiento similar al que hubo en los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbam, que también se va a hacer un reforzamiento muy similar al que hubo con un despliegue de todas las fuerzas de seguridad", afirmó.