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Sheinbaum propone a Manuel Aguilar como embajador ante la OMC

La OMC, con sede en Ginebra, regula el comercio internacional para facilitar intercambios libres y predecibles.

Por El Universal

Marzo 13, 2026 04:18 p.m.
A
Sheinbaum propone a Manuel Aguilar como embajador ante la OMC

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La presidenta del Senado,

Laura Itzel Castillo
, anunció que recibió la propuesta de nombramiento en favor de Víctor Manuel Aguilar Pérez

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, como Embajador Plenipotenciario de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Mediante sus redes sociales, Castillo publicó que la propuesta se turnará a la Comisión de Relaciones Exteriores para su dictamen; además adelantó que probablemente "sea ratificado la próxima semana en el Pleno".
Desde 2011 hasta la fecha funge como jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), parte de la Secretaría de Economía encabezada por Marcelo Ebrard. También formó parte de la Misión de México ante la Unión Europea.
La Organización Mundial del Comercio es la organización internacional encargada de las normas que rigen el comercio entre los países, para que este se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible, y su sede está en Ginebra, Suiza.

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