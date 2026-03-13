Sheinbaum propone a Manuel Aguilar como embajador ante la OMC

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La presidenta del Senado,

, anunció que recibió la propuesta de nombramiento en favor de

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, como Embajador Plenipotenciario de México ante la(OMC), por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.Mediante sus, Castillo publicó que la propuesta se turnará a lapara su dictamen; además adelantó que probablemente "sea ratificado la próxima semana en el Pleno".Desde 2011 hasta la fecha funge como jefe de la(UPCI), parte de laencabezada por Marcelo Ebrard. También formó parte de laante la Unión Europea.Laes la organización internacional encargada de las normas que rigen el comercio entre los países, para que este se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible, y su sede está en