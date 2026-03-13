Sheinbaum propone a Manuel Aguilar como embajador ante la OMC
La OMC, con sede en Ginebra, regula el comercio internacional para facilitar intercambios libres y predecibles.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La presidenta del Senado,Laura Itzel Castillo , anunció que recibió la propuesta de nombramiento en favor de Víctor Manuel Aguilar Pérez
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, como Embajador Plenipotenciario de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Mediante sus redes sociales, Castillo publicó que la propuesta se turnará a la Comisión de Relaciones Exteriores para su dictamen; además adelantó que probablemente "sea ratificado la próxima semana en el Pleno".
Desde 2011 hasta la fecha funge como jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), parte de la Secretaría de Economía encabezada por Marcelo Ebrard. También formó parte de la Misión de México ante la Unión Europea.
La Organización Mundial del Comercio es la organización internacional encargada de las normas que rigen el comercio entre los países, para que este se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible, y su sede está en Ginebra, Suiza.
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum propone a Manuel Aguilar como embajador ante la OMC
SLP
El Universal
La OMC, con sede en Ginebra, regula el comercio internacional para facilitar intercambios libres y predecibles.
T-MEC: Se reúnen Marcelo Ebrard y presidente del CCE
SLP
El Universal
Cinco mesas técnicas abordan temas clave como autos, acero y farmacéuticos para fortalecer el T-MEC.
Anticorrupción publica "pensiones doradas" en Pemex, CFE, Banobras...
SLP
El Universal
Reforma aprobada en el Senado limita pensiones millonarias en Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro.