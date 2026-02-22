Sheinbaum propone plan para resolver crisis de agua en Coahuila

Domingo, 22 de febrero de 2026 15:53 | Información General | SHEINBAUM-COAHUILA

SAN PEDRO, Coah., febrero 22 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso al gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez, atender el problema del agua en la entidad y garantizar líquido para consumo humano y para el campo.

Durante la entrega de Programas para el Bienestar en la región de La Laguna, Sheinbaum Pardo planteó en votación a mano alzada que un grupo de funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural visiten el estado la próxima semana para atender el problema de agua.

"Para que conjuntamente atendamos de manera directa los problemas del campo y que veamos qué apoyos, si es necesaria sustitución de cultivos, qué se necesita para hacer un apoyo integral al campo en toda esta zona que muy es necesaria", dijo.

Aseguró que su gobierno da continuidad al proyecto "Agua Saludable" que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ustedes mejor que nadie sabe que este era un lugar hace ya muchas décadas bendecido por el agua, era la región quizá más productiva en todo el país (...).

"La sobreexplotación del agua fue llevando ahora a que uno de los problemas en la zona es justamente el agua, el agua para el campo y el agua para consumo humano, con el problema también de los drenajes (...)", indicó.

Sheinbaum comentó que la Conagua tiene la consigna de llevar agua al campo y a todos los pueblos.

Abuchean al gobernador y funcionarios

Antes de iniciar el evento, personas que buscaban entrar al Estadio de béisbol dieron portazo, mientras que en todo el evento se registraron abucheos contra el gobernador y funcionarios federales, aunque también aplausos y porras.

El gobernador priista Manolo Jiménez agradeció a la Presidenta el trabajo en equipo, por la unidad y en beneficio de las personas coahuilenses.

Agradeció Jiménez también los distintos programas sociales en la entidad.

"Lo más importante es Coahuila, para nosotros en estos momentos es muy importante que usted tenga todo nuestro apoyo, para en conjunto seguir construyendo la grandeza de este gran país", expresó el mandatario al lanzar vivías a Sheinbaum, como lo hizo el sábado.

Al inicio del evento, la Mandataria federal pidió respeto "para todos", ante los abucheos contra el gobernador Jiménez.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres, destacó el apoyo a las mujeres para que puedan ejercer sus derechos en el país y combatir todo tipo de violencias.

"Esto no se trata de un pleito entre partidos o gobiernos", expresó Citlalli Hernández ante abucheos.

Efraín Morales, titular de la Conagua, aseguró que se van a resolver los problemas de agua en la región de La Laguna, en medio de gritos de protesta por falta de líquido.

"Tenemos en la Comisión Nacional del Agua instrucciones precisas (de la presidenta) para resolver los problemas en La Laguna que tenemos, para el abasto de agua potable y del campo", dijo Morales.

Cuando Morales mencionó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador inició "un gran proyecto para traer agua de las presas y así, terminar con las afectaciones", algunas personas asistentes abuchearon al exmandatario.

Tanto la secretaria de Mujeres como el titular de la Conagua tuvieron problemas para pronunciar sus informes, en medio de los gritos contra el gobernador y las porras a su favor.