Sheinbaum rechaza división clasista y discriminatoria en CDMX

Ante los comentarios y "memes" que se han generado sobre la división de ricos y pobres en la Ciudad de México, tras los resultados de la pasada elección, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que no está de acuerdo con este sistema de división y consideró que es grave que se promueva, pues puede llegar a ser una división clasista y discriminatoria.

"Me parece muy grave que se promueva este esquema de divisiones en la Ciudad de México, siempre lo he dicho, esta Ciudad es solidaria y lo que buscamos es disminuir las desigualdades y no fomentarlas, no fomentar el clasismo, ni la discriminación, eso no es de esta Ciudad, esta ciudad tiene que darse la mano como siempre se la ha dado, tiene que disminuir desigualdades y acercar a las personas, entonces, no estoy de acuerdo con este esquema", dijo.

Hizo un llamado a los capitalinos a no promover este tipo de sistemas, "porque no puede haber esta división clasista, discriminatoria, sino, todo lo contrario, tiene que haber un acercamiento".

"No podemos dividir la Ciudad de ninguna manera, me parece que es algo que entre todos los habitantes de esta Ciudad debemos rechazar , porque aquí todos somos habitantes de la Ciudad de México y esta Ciudad se ha caracterizado por la defensa de los derechos", expuso.

Así quedó el mapa electoral en CDMX

De acuerdo con los resultados del PREP, publicados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la alianza PRI-PAN-PRD habría obtenido el triunfo en 8 alcaldías, mientras que la alianza Morena-PT obtuvo 7 alcaldías y el PAN 1 alcaldía.

A continuación te decimos qué partido político gobernará en cada una de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México, de acuerdo con la información publicada por el Programa de Resultado Electorales Preliminares 2021 (PREP).

¿Qué partido ganó en cada alcaldía?

Álvaro Obregón

Los resultados preliminares indican que Lía Limón, la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, gobernará en la alcaldía Álvaro Obregón tras obtener 55,59% de los votos.

Azcapotzalco

La alianza PAN-PRI-PRD se habría anotado otra victoria en la CDMX, pues todo parece indicar que Margarita Saldaña Hernández será la nueva alcaldesa en Azcapotzalco, tras conseguir 42.78% de los votos.

Benito Juárez

Todo indica que la alcaldía Benito Juárez será para el Partido Acción Nacional (PAN), ya que Santiago Toboada Cortina logró 68.01% de los votos.

Coyoacán

Los resultados preliminares señalan otro triunfo para la coalición PAN-PRI-PRD. El candidato José Giovani Gutiérrez Aguilar alcanzó alrededor del 53.25% de los votos.

Cuajimalpa

Hasta el momento, Adrián Rubalcava Suárez, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, ha conseguido el 64.00% de los votos.

Cuauhtémoc

El PREP indica que la alcaldía Cuauhtémoc será para la alianza PAN-PRI-PRD, pues la candidata Sandra Xantall Cuevas Nieves obtuvo el 48.15% de los votos.

Gustavo A. Madero

Francisco Chiguil Figueroa, Morena-PT, habría conseguido la victoria en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras lograr el 44.42% de los votos.

Iztacalco

En Iztacalco, el PREP indica que el triunfo será para la coalición Morena-PT, ya que Raúl Armando Quintero Martínez alcanzó alrededor del 37.03% de los votos.

Iztapalapa

Los resultados preliminares señalan que Morena permanecerá en el poder en Iztapalapa, pues Clara Marina Brugada Molina obtuvo el 57.64% de los votos en la entidad.

Magdalena Contreras

La alianza PAN-PRI-PRD obtuvo otro triunfo en la CDMX, pues Luis Gerardo Quijano Morales consiguió el 49.91% de los votos.

Miguel Hidalgo

La alcaldía Miguel Hidalgo quedará en manos de la alianza PAN-PRI-PRD, ya que Mauricio Tabe Echartea logró 55.72% de los votos.

Milpa Alta

Judith Vanegas Tapia, de la alianza Morena-PT, gobernará en la alcaldía Milpa Alta, tras alcanzar el 40.94% de los votos.

Tláhuac

La alcaldía Tláhuac estará bajo el mando de la alianza Morena-PT, pues Araceli Berenice Hernández Calderón consiguió 42.84% de los votos.

Tlalpan

En Tlalpan, los resultados preliminares favorecen a Alfa Eliana González Magallanes, de la alianza PAN-PRI-PRD, quien logró 41.54% de los votos.

Venustiano Carranza

Evelyn Parra Álvarez, de la alianza Morena-PT, será la próxima alcaldesa en Venustiano Carranza, tras obtener el 50.64% de los votos.

Xochimilco

La alianza Morena-PT registró otro triunfo en la ciudad, tras darse a conocer que José Carlos Acosta Ruiz consiguió el 40.47% de los votos.