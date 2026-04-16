Sheinbaum reconoce ligero aumento en precio de tortilla

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- Ante el incremento en los

de algunos productos, la

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aseguró que lapor encima de otros años.En sude este jueves 16 de abril en, Sheinbaum Pardo dijo que aún con el "" en el precio de los combustibles por la situación en Medio Oriente, la inflación está contenida."Está dentro delque hemos tenido en los, o", dijo.Sobre el, admitió que "ha habido un", pero señaló que elestá en los niveles más bajo de la historia."¿Por qué están aumentando el, si en todo caso se compensaría con la posibilidad de incremento en otros? El, no tendrían por qué estar aumentando los", dijo.Señaló que su gobierno está tomandoen losde algunos productos, como acuerdos con los empresarios gasolineros yEstamos trabajando con lospara que se mantenga la canasta básica, agregó laSheinbaum explicó que hubo un "ligero incremento" en marzo principalmente por el aumento en el precio del: "Eso es lo que les vamos a decir, qué cómo es posible que en las tiendas del ISSSTE el jitomate esté en 20 pesos y en Walmart esté a 80 pesos, 100 pesos en algunos lugares".No queremos que ni el jitomate ni la papa ni la cebolla aumenten de precio y por eso nos vamos a sentar, comentó al asegurar que el precio de la carne de res y del huevo están disminuyendo. Para eso está la Procuraduría Federal del Consumidor (), destacó.tendrá una reunión con"para poder cerciorarnos de que en efecto estamos cumpliendo con el acuerdo".-----del gobierno federal han contenido: SCHP, subsecretario de Ingresos de lay Crédito Público (SHCP), aseguró que lasimplementadas por el gobierno federal han permitido contener elen el bolsillo de las y los mexicanos."La inflación para nosotros es un dato muy sensible, porque no lo vemos como un número, sino lo vemos como el impacto para todas las consumidoras ycuando van a adquirir los bienes de primera necesidad", dijo.Durante lade laen elen, Lerma Cotera sostuvo que el dato inflacionario de 4.6 observado por el"está en los rangos que se han mantenido en las últimas décadas cuando ha habido impactos de este tiempo e inclusive rangos mayores".Detalló que el cambio en el índice inflacionario fue derivado dey climatológicos que se dieron en ely en las áreas productivas, "lo que está impactando en una".En ese sentido, destacó que lasfederal se encuentran trabajando de manera coordinada para detener los impactos de la inflación a través deEl funcionario explicó que se están aplicando estímulos a las gasolinas, "es un esquema que se viene implementando desde 2018 y que laha seguido de forma muy puntual".Añadió que se han establecidoentre el gobierno, productores yde productos, así como la implementación dely la Carestía (PACIC).Además, resaltó el acuerdo entre el gobierno federal y los gasolineros para fijar el precio máximo de la gasolina regular eny el diésel en 28 pesos por litro.Adicionalmente, recalcó que se han gestionado reuniones con los productores agrícolas para alcanzar acuerdos y "y llegar de una forma más asequible a los".