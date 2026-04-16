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Sheinbaum reconoce ligero aumento en precio de tortilla

Profeco y gobierno trabajan para evitar incrementos excesivos en jitomate, papa y otros productos básicos.

Por El Universal

Abril 16, 2026 01:03 p.m.
A
Sheinbaum reconoce ligero aumento en precio de tortilla

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- Ante el incremento en los

precios
de algunos productos, la presidenta

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Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la inflación no está por encima de otros años.
En su conferencia mañanera de este jueves 16 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que aún con el "incremento desmesurado" en el precio de los combustibles por la situación en Medio Oriente, la inflación está contenida.
"Está dentro del rango histórico que hemos tenido en los últimos 20 años, o 26 años", dijo.
Sobre el precio de la tortilla, admitió que "ha habido un ligero aumento", pero señaló que el grano de maíz está en los niveles más bajo de la historia.
"¿Por qué están aumentando el precio de la tortilla, si en todo caso se compensaría con la posibilidad de incremento en otros precios? El gas LP disminuyó, no tendrían por qué estar aumentando los precios", dijo.
Señaló que su gobierno está tomando acciones ante incrementos en los precios de algunos productos, como acuerdos con los empresarios gasolineros y subsidio a combustibles.
Estamos trabajando con los comercializadores para que se mantenga la canasta básica, agregó la Mandataria federal.
Sheinbaum explicó que hubo un "ligero incremento" en marzo principalmente por el aumento en el precio del jitomate, papa y tomate: "Eso es lo que les vamos a decir, qué cómo es posible que en las tiendas del ISSSTE el jitomate esté en 20 pesos y en Walmart esté a 80 pesos, 100 pesos en algunos lugares".
No queremos que ni el jitomate ni la papa ni la cebolla aumenten de precio y por eso nos vamos a sentar, comentó al asegurar que el precio de la carne de res y del huevo están disminuyendo. Para eso está la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), destacó.
Por la tarde tendrá una reunión con comercializadores "para poder cerciorarnos de que en efecto estamos cumpliendo con el acuerdo".
-----Políticas prudentes del gobierno federal han contenido impacto de la inflación: SCHP
Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que las políticas prudentes implementadas por el gobierno federal han permitido contener el impacto de la inflación en el bolsillo de las y los mexicanos.
"La inflación para nosotros es un dato muy sensible, porque no lo vemos como un número, sino lo vemos como el impacto para todas las consumidoras y consumidores mexicanos cuando van a adquirir los bienes de primera necesidad", dijo.
Durante la conferencia mañanera de la presidentaClaudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Lerma Cotera sostuvo que el dato inflacionario de 4.6 observado por el INEGI "está en los rangos que se han mantenido en las últimas décadas cuando ha habido impactos de este tiempo e inclusive rangos mayores".
Detalló que el cambio en el índice inflacionario fue derivado de factores estacionales y climatológicos que se dieron en el sector agrícola y en las áreas productivas, "lo que está impactando en una falta de oferta".
En ese sentido, destacó que las instituciones del gobierno federal se encuentran trabajando de manera coordinada para detener los impactos de la inflación a través de acciones concretas.
El funcionario explicó que se están aplicando estímulos a las gasolinas, "es un esquema que se viene implementando desde 2018 y que la presidenta ha seguido de forma muy puntual".
Añadió que se han establecido acuerdos voluntarios entre el gobierno, productores y comercializadores de productos, así como la implementación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).
Además, resaltó el acuerdo entre el gobierno federal y los gasolineros para fijar el precio máximo de la gasolina regular en 23.99 pesos y el diésel en 28 pesos por litro.
Adicionalmente, recalcó que se han gestionado reuniones con los productores agrícolas para alcanzar acuerdos y "eliminar eslabones y llegar de una forma más asequible a los consumidores mexicanos".

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