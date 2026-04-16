Alistan simulacro nacional; celulares recibirán alerta el 6 de mayo

El próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 de la mañana se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026, ejercicio en el que se activará el Sistema Nacional de Alertas, enviando notificaciones a teléfonos celulares en todo el país.

De acuerdo con el coordinador estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, se prevé la participación de las 32 entidades federativas, así como de instituciones públicas, empresas y ciudadanía en general.

El objetivo del simulacro es poner a prueba la capacidad de respuesta ante emergencias, además de detectar áreas de mejora en los protocolos de actuación.

En San Luis Potosí, el ejercicio se realizará bajo la hipótesis de un sismo de gran magnitud, como parte de los escenarios de riesgo que pueden afectar a la población.

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Autoridades también hicieron un llamado a las Unidades Municipales de Protección Civil para sumarse y promover la participación ciudadana, además de invitar a registrar inmuebles en la plataforma oficial del simulacro.

Este ejercicio cobra relevancia adicional al cumplirse 40 años de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, como parte de los esfuerzos para fortalecer la cultura de la prevención en el país.