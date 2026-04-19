Sheinbaum regresa a México tras gira de trabajo en España

BARCELONA, España, abril 19 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, concluyó su gira de trabajo en España, tras una serie de actividades enfocadas en fortalecer la cooperación bilateral además de pedir el respaldo a Cuba en caso de una intervención militar.

Sheinbaum y Pedro Sánchez dialogan sobre cooperación bilateral

En el marco de su visita, la mandataria sostuvo un encuentro con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con quien dialogó sobre el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, así como oportunidades de colaboración en materia económica, y cultural.

Ambos líderes coincidieron en la importancia de profundizar los lazos históricos y comerciales entre México y España.

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Actividades y encuentros clave en Barcelona

Después de más de tres horas de retraso, el vuelo 038 de Aeroméxico, en el que viaja la presidenta de regreso a México, despegó a más 5:30 de la tarde hora local desde el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Durante su estancia en la capital catalana, Sheinbaum Pardo sostuvo encuentros con autoridades locales, y líderes latinoamericanos, abordando temas clave como la inversión extranjera, la transición energética y la cooperación tecnológica, este último con su visita a la Supercomputadora de Barcelona.

Asimismo, participó en un encuentro con connacionales en el consulado mexicano en Barcelona.

La gira incluyó también recorridos por centros de innovación y reuniones orientadas a fortalecer vínculos culturales y económicos.