Sheinbaum regresa con 18 observaciones Ley LGBTTTI al Congreso CDMX

Dado que la Ley para el reconocimiento y la atención de las personas LGBTTTI "contempla medidas discriminatorias para el resto de la población y otros grupos de atención prioritaria", la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, regresó al Congreso local dicha norma con 18 observaciones.

Por ello, la jefa del Ejecutivo local "recomendó" corregir diversas disposiciones que benefician a la comunidad Lésbico, Gay, Transgénero, Trasvesti, Transexual e Intersexual (LGTTTI), donde el actual decreto, además de preferencias, crean mayor burocracia y conllevan un reto financiero que podría tener un impacto presupuestario no previsto.

En el documento, presentado ante el Congreso capitalino, Sheinbaum Pardo señaló que la Secretaría de Salud no puede comprometerse a crear un programa de atención especializada para las personas transgénero y transexual, mediante, suministro de hormonas, apoyo psicoterapéutico y la realización de acciones preventivas y de tratamiento médico correspondientes en materia de ITS y VIH-Sida.

"Son obligaciones que conllevan un reto financiero, económico y operativo que, previo a su aprobación, es necesario cuantificar para determinar su sustentabilidad", destacó.

Aclaró la jefa de Gobierno que luego de un profundo análisis al decreto, es para mejorar el marco jurídico y de cumplimiento a los principios proporcionalidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas, es necesario efectuar algunos ajustes para que beneficien a todos los capitalinos.

Reconoce a la comunidad LGTTTI, como uno de los grupos de atención prioritaria, por lo que determina establecer medidas para eliminar progresivamente las barreras, que impida la realización plena de sus derechos, pero sin afectar a otros grupos de atención prioritaria.

Por ello, "sugiere" armonizar, cambiar y ajustar diversos artículos de dicha ley, hasta de redacción, dado que a los diputados locales, concretamente a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, en algunos puntos "olvidaron" hasta cambiar el nombre Distrito Federal por el de Ciudad de México o considerar "Gobierno", sin tomar en cuenta que algunas instituciones son autónomas.

Por citar algunas de las 18 observaciones, Sheinbaum Pardo sugirió eliminar la fracción II, del artículo 7, "pues si bien representa un avance para las personas LGTTTI, al mismo tiempo podría considerarse una medida discriminatoria para los demás grupo prioritarios".

El texto original de dicho artículo establece: "La garantía de un mínimo de derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales", como ocurre con otros artículos donde piden preferencia para la comunidad LGTTTI, "cuyas medidas podrían ser discriminatorias para el resto de la población y otros grupos prioritarios".

--Mesa Directiva recibe observaciones

La Mesa Directiva del Congreso local recibió las observaciones que remitió la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, donde emite una serie de observaciones sobre el marco normativo e integración de la administración pública.

Plantea modificar la fracción V, del artículo 4; eliminar la fracción II, del artículo 7; y la fracción VIII, del artículo 9; precisar la redacción del artículo 10; así como adecuar los artículos 19, 20, 21, 22 y 24, por considerar que podrían ser medidas discriminatorias para los demás grupos de población.

De igual forma, propone modificaciones a los artículos 25, 27, 28, así como al título Tercero, que se refiere a la Unidad de Atención de la Diversidad Sexual de la Ciudad de México, para mejorar su funcionamiento, entre otros.

"Lo anterior, con la única intención de brindar un marco jurídico claro y preciso, que otorgue certeza y seguridad jurídica a las personas en esta ciudad; siempre acorde al respeto irrestricto a la forma de Gobierno republicano, democrático, representativo, laico y popular, bajo el sistema de división de poderes, pluralismo político y participación social...", destaca el texto enviado por la Ejecutivo local.