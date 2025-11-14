logo pulso
Sheinbaum respalda fallo de la Corte que obliga a Grupo Salinas a pagar 48 mil mdp

La presidenta afirmó que el tribunal "cumple con la Constitución" y señaló que algunos empresarios aún se resisten a pagar

Por El Universal

Noviembre 14, 2025 03:00 p.m.
A
Sheinbaum respalda fallo de la Corte que obliga a Grupo Salinas a pagar 48 mil mdp

Luego de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en contra de Grupo Salinas, lo que implica que la empresa deberá pagar 48 mil millones de pesos al SAT, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que con este tipo de sentencias, el Máximo Tribunal "cumple con las leyes y con la Constitución".

Al dar el banderazo de inicio de las obras del proyecto de Agua para Campeche, la jefa del Ejecutivo federal destacó que este año, con la elección judicial, las ministras y ministros de la Corte ya son electos por el pueblo y no por la presidenta, como ocurría antes.

"Y ahora, el día de ayer y recientemente hemos visto como la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumple con las leyes, cumple con la Constitución".

Acompañada por la gobernadora Layda Sansores (Morena), la Mandataria federal comparó que mientras "los buenos empresarios" reciben sus ganancias, hay algunos que no les gusta pagar lo que deben.

"Los buenos empresarios reciben sus ganancias. Claro, pagan impuestos, Hay algunos que no les gusta pagar lo que deben".

La jefa del Ejecutivo federal destacó que en el pasado mes de octubre, en México se registró la mayor cifra en generación de empleos formales en la historia del país.

