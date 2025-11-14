Latin Grammy 2025: Sanz, Karol G y Bad Bunny dominan la noche

La vigésimo sexta (26) edición de los Latin Grammy se celebró el pasado jueves 13 de noviembre, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Este año, los premios otorgados por la Academia Latina de la Grabación que reconocen la excelencia en la industria de la música latina, iberoamericana y en español o portugués, tuvieron como anfitriones a Maluma y a Roselyn Sánchez.

Las categorías más esperadas de la noche estuvieron lideradas por:

· Alejandro Sanz, quien ganó el premio a Mejor Grabación del Año con "Palmeras en el jardín".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

· Karol G, quien se llevó el Grammy a Mejor Canción del Año por "Si antes te hubiera conocido".

· Bad Bunny, el puertorriqueño, que lideraba la lista de nominaciones del año con 12 menciones, se llevó el premio a Mejor Álbum del Año, por "Debí tirar más fotos".

·

Los mejores memes que dejó la noche en los Latin Grammys 2025

Entre presentaciones únicas y momentos que la industria musical recordará por años, la 26° edición de los Latin Grammy se llevó a cabo, dejando una huella de memes en plataformas sociodigitales.

Las y los fanáticos de la música en español expresaron a través de redes sociales todas sus opiniones sobre la premiación, troleando a sus artistas favoritos o quejándose de los resultados de la noche.

Sin embargo, a pesar del triunfo del puertorriqueño en los premios de anoche, algunos usuarios rechazaron que haya perdido la categoría de Mejor Canción del Año.

Algunos usuarios trolearon a Ca7riel y Paco Amoroso tras su presentación en los premios.

Otros se burlaron de la señal de TNT cuando tocó uno de los discursos de Bad Bunny, problema con el que aparentemente muchos fanáticos lidiaron.

Los fanáticos se sorprendieron con el triunfo de Ca7riel y Paco Amoroso, el duo argentino se llevó 5 Grammys de las 10 nominaciones que tenían.

Por otro lado, los fans de Morat celebraron la victoria del grupo colombiano en la categoría Mejor Álbum Pop/Rock.

Por último, muchos fans de Latin Mafia consideraron que les robaron la premiación, pues merecían ganar alguna de las dos categorías en las que se encontraban nominados.