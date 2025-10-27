Sheinbaum responde a acusaciones de corrupción en gestión de AMLO
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que otra vez la oposición está "con la cantaleta" de que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue corrupto.
En su conferencia mañanera de este lunes 27 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que si hubo un caso de corrupción en el gobierno de López Obrador, "no hay impunidad".
"Para millones, la transformación significó una mejor calidad de vida, para empezar, alimentación. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, eso es lo que algunos no quieren entender y quieren regresar al pasado de privilegios y corrupción", dijo.
"Ahora andan con la cantaleta de que el gobierno del presidente López Obrador fue corrupto, bueno ¿de dónde hubieran salido los recursos para todas las obras públicas y para los programas de bienestar si hubiera habido corrupción?".
"Que si hubo un caso u otro, pues no hay impunidad. Pero en esencia, la cuarta transformación significa acabar con el régimen de corrupción y privilegios que había en el neoliberalismo o en imposición del neoliberalismo, eso es lo que algunos no quieren entender", expresó la Presidenta.
