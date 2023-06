Sheinbaum sale en defensa de Luisa María Alcalde ante nombramiento

A-AA+

PACHUCA, Hgo., junio 20 (EL UNIVERSAL).- Al mencionar que es tiempo de mujeres, Claudia Sheinbaum comentó que han comenzado a criticar el nombramiento de Luisa María Alcalde, al frente de la Secretaría de Gobernación, ya que es mujer y por ser joven.

"El día de ayer (lunes), nombraron a María Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, una mujer joven del movimiento y ¡ah! Ya empezaron a criticarla por ser mujer y por ser joven", señaló.

Durante la Asamblea informativa en el estado Hidalgo, Sheinbaum destacó que las mujeres ya ni están en la época de "calladita te ves más bonita", pues ahora ellas participan en la vida pública.

Asimismo, enfatizó que al participar una mujer en la encuesta de Morena, no solo representa igualdad, si no también que en México ya no se es tan machista como antes.

En tanto, Sheinbaum dejó en claro que nunca ha militado en otro partido político, y que durante 70 días recorrerá todo el país, ello para hablar de la Cuarta Transformación.