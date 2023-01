Si a llevar GN al Metro le llaman militarizar, asumimos responsabilidad: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si llevar a la Guardia Nacional para proteger a los usuarios del Metro le llaman "militarizar", el Gobierno federal y de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, asumen la responsabilidad, porque más vale prevenir que lamentar.

"Si a eso le llaman militarización, o como le llamen, asumimos la responsabilidad porque vale más prevenir que lamentar. Vamos a cuidar el pueblo en el Metro y la jefa de Gobierno tiene todo nuestro apoyo; hay presupuesto suficiente para el mantenimiento, y si hace falta más, va a contar con el apoyo del Gobierno Federal", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

En la mañanera de López Obrador, Claudia Sheinbaum dijo que es legal el uso de la Guardia Nacional para proteger las instalaciones y usuarios del Metro, luego de hechos "fuera de lo normal" que han provocado accidentes en ese transporte.

"La Guardia Nacional opera en todo el país, inclusive en la Ciudad de México, es totalmente legal; es más, está en distintas colonias; hay cuarteles de la Guardia Nacional y lo dije, lo que está pasando en el Metro, me dicen que se está desalojando una estación de la Línea 3 y hay un problema en la Línea 7, los usuarios del Metro saben que esto no es normal", expresó Sheinbaum.

Sheinbaum dijo que asume su responsabilidad de proteger a los usuarios del Metro ante "acciones, momentos y hechos atípicos que están ocurriendo en el Metro": "Y a nosotros nos importa la ciudadanía".

El presidente López Obrador agregó que están seguros los usuarios del Metro y van a estar más seguros a partir de la vigilancia de la Guardia Nacional.

"De que no les va a gustar a algunos, ya lo sabemos, no les gustar nada", declaró el Presidente.