"Sí al Desarme, sí a la Paz" retira más de mil armas en CDMX en 2025

El programa 'Sí al Desarme, sí a la Paz' logra retirar más de mil armas en la capital mexicana durante 2025, contribuyendo a la seguridad de hogares y comunidades.

Por El Universal

Diciembre 22, 2025 02:30 p.m.
A
Sí al Desarme, sí a la Paz retira más de mil armas en CDMX en 2025

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México destacó que, gracias al programa "Sí al Desarme, sí a la Paz", durante 2025 se logró el canje y destrucción de mil 378 armas, de las cuales 995 armas cortas y 279 armas largas fueron retiradas de circulación.

Además, se aseguraron armas tipo pluma, granadas, cartuchos, estopines y cápsulas detonantes, lo que contribuyó a la reducción de riesgos en hogares y comunidades de la capital.

Para la operación del programa se destinaron cuatro millones 966 mil pesos, beneficiando a 845 personas, con una participación relevante de mujeres y hombres, reflejo de la participación ciudadana en esta acción preventiva.

Durante el año operaron 63 módulos de canje en parroquias de las 16 alcaldías, además de un módulo fijo en la Basílica de Guadalupe, en coordinación con el Gobierno de México, lo que permitió ampliar la cobertura territorial y fortalecer la cultura de paz.

SLP

El Universal

