Si EU no asume su corresponsabilidad, será difícil reducir violencia en México: SRE

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, advirtió este miércoles que "será muy difícil que México logre reducir la violencia en el país" si Estados Unidos no asume la corresponsabilidad, a través de la disponibilidad de armas de fuego.

Durante su participación en el Seminario "Litigio Estratégico vs Productores y Distribuidores de armas" organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Canciller detalló que es por eso que el Gobierno mexicano realizó una demanda contra las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, el cual, dijo, se ha preparado durante los últimos dos años.

"Estados Unidos, en particular las empresas fabricantes de armas en ese país, son corresponsables de lo que estamos viviendo en nuestro país, la violencia y las dificultades que estamos viviendo. Entonces, había que hacer algo, y ese algo es este litigio estratégico", expresó Marcelo Ebrard.

Sin embargo, aclaró que eso no quiere decir que México deba excusarse de todo lo que debe hacer y que está establecido en las leyes para controlar el ingreso al país de esas armas, así como su distribución y uso.

"Pero es evidente que si no logramos, si no tenemos la posibilidad de que en Estados Unidos se asuma la corresponsabilidad en los índices de violencia en México a través de la disponibilidad de armas, como ya lo referí, pues entonces va a ser muy difícil que logremos reducir la violencia en nuestro país, por eso es prioritario", agregó.

En el evento, el Secretario de Relaciones Exteriores insistió que una de las razones principales para la elaboración del litigio es debido al aumento de los niveles de violencia en México, el cual "está vinculado íntimamente a la disponibilidad de armas, principalmente las que provienen de los Estados Unidos".

"Una razón principal de que los niveles de violencia en México no bajan, es decir, han estado consistentemente subiendo desde principios de siglo y de manera muy marcada desde 2007. Si lo medimos en términos de homicidios, que es la estadística más sólida que tenemos, está vinculado íntimamente a la disponibilidad de armas, principalmente las que provienen de los Estados Unidos", añadió.

El pasado 11 de septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer el calendario con los plazos para la primera parte del proceso jurídico que seguirá en Estados Unidos por la demanda del Gobierno mexicano contra las empresas fabricantes de armas.

"La Corte federal del Distrito de Massachussets, encargada del litigio iniciado por el Gobierno de México en contra de empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego por su responsabilidad en el tráfico ilegal de armas a México, emitió este 17 de septiembre de 2021 una orden mediante la cual aprueba el calendario propuesto por las partes para el desarrollo de la primera etapa del proceso judicial", informó la dependencia.

"Conforme a dicha orden judicial, las empresas demandadas tendrán hasta el 22 de noviembre de 2021 para presentar su respuesta a la demanda mexicana y oponer las defensas legales que estimen pertinentes", remarcó la Cancillería mexicana.

Cumplido ese plazo, el Gobierno de México podrá presentar su réplica a los argumentos de las contrapartes antes del 31 de enero de 2022. Finalmente, las compañías demandadas deberán presentar su contrarréplica antes del 28 de febrero de 2022.

Esto quiere decir que esta primera etapa se concretaría durante el primer trimestre de 2022.

La industria de las armas tanto personales como para uso del ejército en Estados Unidos es sumamente poderosa. Se considera indispensable siempre para decidir presidentes en ese país, y no solamente eso: el lobbying que hace en el Capitolio es el más importante de todos, lo que le permite tener a su disposición los votos de enormes porciones de los legisladores, sobre todo republicanos. A eso se enfrenta México.

Con esta demanda, México busca compensación, pues asegura que las unidades Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt´s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país.