"Si EU quiere ayudar, que detenga el tráfico ilegal de armas", reitera Sheinbaum

Luego que el presidente de EU, Donald Trump, afirmó que "México es el epicentro de la violencia de los cárteles", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que si el país vecino quiere ayudar en su combate, que detenga el tráfico ilegal de armas a nuestro país.

Indicó que sin este armamento de alto poder, estos grupos no podrán realizar sus actividades delincuenciales.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que otra medida que puede llevar a cabo el gobierno de la Unión Americana es la disminución del consumo de drogas en su país.

"Creemos que hay algo en lo que nos puede ayudar mucho Estados Unidos: que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México. Los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, el armamento que tienen; por lo menos el 75% -reconocido por el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos- viene de los Estados Unidos. Sí, para la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, pues estos grupos no van a tener este tipo de armamento de alto poder para poder realizar sus actividades delincuenciales.

"Entonces es algo en lo que Estados Unidos nos puede ayudar muchísimo, muchísimo, y la otra que hemos mencionado en otras ocasiones, muy importante, es la disminución del consumo de drogas en los Estados Unidos", señaló.

Desde el Hospital Oncológico de la Mujer en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se llevó a cabo la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Mandataria federal destacó que el Donald Trump haya dicho públicamente que el Gobierno de México ha rechazado la propuesta de que el Ejército estadounidense entre a combatir a los grupos criminales en territorio mexicano "y orgullosamente seguimos diciendo que no".

- Reafirma rechazo a entrada del ejército estadounidense

Reiteró que se colabora y se coopera con inteligencia y otras actividades en cuestiones de seguridad, pero indicó que las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad (SSPC), la Guardia Nacional (GN) o las policías estatales y las fiscalías.

"Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no, porque la verdad hemos dicho que no, y orgullosamente seguimos diciendo que no.

"Que colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero que las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las policías estatales y las fiscalías. Entonces, en efecto, hemos dicho que no, y hemos avanzado", declaró.

- Donald Trump afirma que México es "epicentro de violencia de los cárteles

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que "México es el epicentro de la violencia de los carteles", aunque dijo que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, es una "muy buena persona" con una "voz hermosa".

Trump dijo que "así como erradicamos ISIS en Medio Oriente, debemos hacer lo mismo para erradicar a los cárteles en casa".

Manifestó que "como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los cárteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México".