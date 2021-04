Si hay elementos de inocencia de Vallarta le daremos libertad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que si la Secretaría de Gobernación encuentra que, en el caso de Israel Vallarta, expareja de la ciudadana francesa Florence Cassez, detenido desde 2005 y acusado por dos casos de secuestro, hay elementos suficientes para demostrar su inocencia, se solicitará que se le deje en libertad.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que el narcotraficante Rafael Caro Quintero estuvo 27 años sin sentencia, por lo que manifestó; "¿qué hacía el Poder Judicial, ¿Cómo va a estar una persona detenida sin una sentencia?".

"En el caso del señor Vallarta que está detenido, la Secretaría de Gobernación, que ahora está convertida entre otras funciones, tiene una función básica qué es la defensa de los derechos humanos tiene a su cargo ya este asunto para apoyar, si se encuentran elementos suficientes para demostrar su inocencia, se va a solicitar que se le deje en libertad. Lo está viendo a la Secretaría de Gobernación", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que los montajes, como el que realizó Genaro García Luna, cuando fue titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) se presentaban porque existía una estrecha relación entre el poder político y los medios de comunicación.

"Se podía manipular con absoluta libertad, ya se está viviendo un nuevo tiempo, ya son distintas las relaciones que se dan con los medios, de mucho respeto, se garantizan las libertades, no hay censura, no hay represión a los medios, no se persigue opositores, pero ya no se da esta relación perversa. Esto que vimos pues es una vinculación estrecha con el poder como un medio de comunicación y el señor García Luna, que luego llegó a ser secretario de seguridad pública y ahora está acusado y encarcelado en Estados Unidos por vínculos por la delincuencia organizada", aseguró.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió liberar a Florence Cassez en enero de 2013, porque se violaron tres derechos: su presunción de inocencia, no haberla puesto a disposición del ministerio público, y no haberle otorgado asistencia consular.

En conferencia de prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la ministra en retiro de la SCJN recordó que lo que la Primera Sala del Máximo Tribunal resolvió que en este caso no fue su culpabilidad o su inocencia, sino sobre el impacto que tuvo esta escenificación "ajena a la realidad" en perjuicio de la acusada.

"Se le vulneró la presunción de inocencia con la transmisión televisiva del 'supuesto enlace en vivo y en directo', en donde se informaba de la liberación de tres personas que se encontraban secuestradas. La Primera Sala de la SCJN, no se pronunció respecto de la credibilidad o no de los testigos. Sino sobre el impacto que tuvo esta escenificación ajena a la realidad, en perjuicio de la acusada", dijo.

Sánchez Cordero señaló que también se violó el derecho fundamental de cualquier detenido, a ser puesto a disposición, de manera inmediata, ante el Ministerio Público, puesto que se le presentó ante el MP, cinco horas, con 44 minutos, después de su supuesta detención y tras haber sido trasladada al Rancho las Chinitas.

La secretaria de Gobernación también indicó que se violó el derecho que tiene todo extranjero, a la notificación, contacto, asistencia consular ni la asistencia técnico-jurídica inmediata, pues informó que esto ocurrió 35 horas después de su detención, cuando estuvo en presencia del Cónsul General de Francia en México.