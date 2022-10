"Si hay epidemia por carne mala, distribuidores serán responsables", dice AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que las 15 empresas distribuidoras que firmaron el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic) y que se les entregó la Licencia Única Universal en la que las exime de todo trámite o permiso, incluidos los de Senasica y Cofepris, tendrán que asumir su responsabilidad si hay una desgracia o una epidemia por importar productos en mal estado.

"Asumen su responsabilidad, ya está establecido en las leyes (las sanciones). Si hay una desgracia tiene que asumir su responsabilidad eso ya está establecido y se les dijo así, 'es confianza'", dijo.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que con esta licencia se busca que se importen productos baratos y con esto controlar la inflación.

Acusó que quienes se oponen a que se abra el mercado es porque tienen el propósito de beneficiarse solos sin competencia.

"Entonces, ¿qué significa lo que se hizo ayer? Es darle una licencia, no a todos sino a 15 distribuidores para que en caso de que lo consideren puedan importar si son buenos precios, porque esto va ayudarnos a que bajen los precios a los consumidores. Entonces esa licencia para decir 'Cofepris, Senasica, el SAT, Aduanas, etcétera, etcétera, te den facilidades', quitar trámites y 'tú te hacer responsables de que la carne que vas a trae de Argentina -regresando al ejemplo- si es que se necesita- tiene que ser carne buena. 'Te damos a ti la confianza, no vas a traer carne para enfermar a los mexicanos o para ocasionar una epidemia'.

En Palacio Nacional, el mandatario federal agregó: "Esa fue la decisión que se tomó con el propósito de bajar los precios si podemos conseguir el pollo más barato para que no aumente el precio y se beneficien los consumidores mexicanos, lo vamos a hacer".

"Aquí el interés superior es el interés del pueblo, la economía popular, nada de proteger a empresas nada de estar protegiendo nervios particulares afectando la encomia de los mexicanos", dijo.