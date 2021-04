Si INE deja fuera a Salgado, estaría reventando la democracia: Delgado

El presidente Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que sí el INE se sostiene y deja fuera a Félix Salgado Macedonio de la elección a gobernador en Guerrero, estarían reventando la democracia mexicana.

"Ellos estarían reventando la democracia mexicana, no nosotros. Estarían yendo en contra del pueblo de México, porque el pueblo de México tiene derecho a decidir quiénes son sus gobernantes, y los mexicanos y las mexicanas tenemos el derecho constitucional a votar y ser votados".

En entrevista, afuera de la sede del INE, Delgado Carrillo dijo que todavía hay posibilidad de que el INE actúe de manera responsable, imparcial.

"¿Qué les dijo el Tribunal?: que es totalmente desproporcionado lo que hicieron. ¿Qué les está diciendo?: que haya una sanción proporcional a los hechos. ¿Qué son los hechos?: pues cuatro publicaciones en Facebook de Félix.

"Apoco no les suena aquella historia donde no querían que Andrés Manuel apareciera en la boleta porque no había pedido permiso para hacer una calle. Son pretextos, son decisiones políticas que van en contra de nuestro movimiento, por eso la gente no lo va a aceptar en Guerrero.

Señaló que no por un pretexto administrativo se va a sacar a alguien de la boleta, porque es el candidato que tiene más del 50% de las preferencias en este momento en Guerrero, en el caso de Michoacán, con Raúl Morón, que también tiene una ventaja por arriba del 40%.

Salgado Macedonio dijo que si el INE decide de manera equivocada volverán a impugnar esa decisión ante el Tribunal Electoral, la SCJN y la movilización.

"Ya les dije, al INE, yo nunca fui precandidato aunque yo lo hay dicho en un video, no hice campaña de precandidato, está claro, no hice campaña, organice a la gente porque fui el coordinador estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero y el IEPC de Guerrero dijo que Morena no registró precandidatos, porque el sistema de selección es a través de encuestas y dicen que no comprobé los gastos de la supuesta precampaña, les pregunto ¿me notificaron, me dieron clave de fiscalización´, entonces los omisos son ellos.