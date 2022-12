Si Morena se mantiene unido, oposición no tiene posibilidad de ganar: Delgado

A-AA+

La oposición no tiene ninguna posibilidad de ganar la presidencia de la República en 2024, si en Morena "nos mantenemos unidos y el movimiento llega fuerte, unido y organizado" a las próximas elecciones, afirmó el dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado Carrillo, durante su discurso ante unos mil 200 asistentes al acto denominado "Encuentro por el Futuro", encabezado por Marcelo Ebrard Casaubón.

El dirigente morenista expuso que hoy México está viviendo un proceso de transformación muy importante, pero para que se vuelva un punto de inflexión en la historia, y quede registrado como la Cuarta transformación en la historia de nuestro país, no basta con el esfuerzo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que tiene que haber el acompañamiento de un pueblo.

Por ello, señaló, la responsabilidad que tienen los millones de mexicanos que comparten el sueño de la Cuarta Transformación, es hacer trascender esto que está viviendo nuestro país, lo cual "tiene que ver con un compromiso que tenemos que hacer todas y todos, de anteponer siempre los principios", y por eso "no nos cansamos de promover un proceso de unidad, de ser conscientes que es mucho más grande en lo que estamos participando, que no se trata de proyectos personales sino de un proyecto de país".

Destacó que en Morena hay liderazgos muy importantes "que nos están ayudando a construir y a fortalecer este proceso de transformación, pero finalmente va a estar en la gente, en eso que nos dice nuestro presidente que es el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias, que el pueblo de México nunca más acepte gobiernos corruptos, ladrones o asesinos".

Mario Delgado comentó que si antes de las elecciones de 2018 el movimiento no tenía ninguna gubernatura, y hoy tiene la Presidencia de la República, gobierna 22 entidades, y en 2023 ganará en Estado de México y Coahuila, es porque la gente confía en Morena, porque en el partido "el pueblo manda, las decisiones las toma siempre la gente, y no puede Morena convertirse en un partido como los otros, que se vuelva una camarilla de unos cuantos", pues el partido "no tiene dueños, tiene su mandamás que es el pueblo de México".

Delgado Carrillo agregó que así, hacia el 2024, "vamos a poner en manos de la gente, la decisión más importante que vamos a enfrentar para la continuidad del movimiento", pues la gente va a decidir quién debe continuar este proceso de transformación a través de las encuestas.

En ese punto, se escuchó corear a decenas de asistentes sentados en las filas de adelante "¡Marcelo, Marcelo, Marcelo...!", momento en que Mario Delgado hizo una pausa de dos o tres segundos, antes de señalar, "y miren, la oposición está moral y electoralmente derrotada, de todos (los aspirantes) no se hace uno".

Mencionó que ya el presidente López Obrador les hizo una lista de más de 40, y luego algunos se enojaron y dijeron por qué a mí no me nombró, entonces ya el presidente va a ampliar la lista, dijo irónico Delgado.

"Pero saben que no tienen ninguna posibilidad si nos mantenemos unidos, si nuestro movimiento llega fuerte, unido y organizado al 2024, y nosotros tenemos a los mejores.

El presidente ha nombrado en varias ocasiones a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, tenemos a los mejores", expresó el líder morenista, al tiempo que decenas de asistentes coreaban el nombre del canciller.

Delgado reiteró que el pueblo va a decidir quién abanderará al movimiento, "así que hoy quiero darles una garantía, a Marcelo Ebrard, pero sobre todo a todas y todos ustedes: que la dirigencia nacional es muy consciente de lo que está en juego y no nos vamos a equivocar".

Uno de los presentes de pie al extremo derecho del salón, alzó la voz para pedir: "piso parejo", mientras Delgado siguiendo el hilo de su discurso prometió, "nuestro papel será ser un árbitro imparcial, garantizar juego limpio, y garantizar piso parejo".

Mario Delgado recalcó: "la dirigencia no puede interferir, no puede tener favorito, es más, no podemos tener ni corazoncito, porque quien debe de decidir es la gente, no vamos a traicionar al pueblo, y no vamos a traicionar a nuestros principios, entonces, el pueblo va a decidir".

Señaló que en algún momento "vamos a convocar a nuestros perfiles más relevantes para que nos ayuden a diseñar el programa del 2024- 2030; el partido tendrá que convocarlos a quienes están aspirando para que aporten su visión. El siguiente proceso es continuidad con cambio, pero ese proyecto, nos tienen que ayudar a definirlo los propios aspirantes".

Al final de su discurso, Delgado expresó que cuando la derecha se siente perdida y sabe que por la vía democrática no puede competir, recurre a métodos legaloides o lawfare, como les dicen a los distintos capítulos que hemos tenido en América Latina, para intentar arrebatarnos el poder o la decisión de la gente.

"Tenemos autoridades electorales que mantienen una persecución permanente en contra de Morena, disfrazada de fiscalización, disfrazada de cualquier pretexto", ante lo cual, dijo, "tenemos que ser muy cuidadosos, y no darle pretextos a la autoridad electoral para que nos den un golpe que vaya en contra de la voluntad del pueblo, por eso todo lo que haremos como partido, lo haremos cuidando la ley, que no haya ninguna circunstancia en que nos puedan acusar de actos de campaña o de más".

Explicó que en Morena los procesos no implican una precampaña, pues como la gente decide, se hacen encuestas; "pero es importante que para las encuestas quienes aspiran se den a conocer, entonces tenemos que cuidar esos tiempos, los actos que se hagan, para no caer en garras de estos tramposos para atentar en contra de nuestro movimiento!".