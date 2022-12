Si no se aprueba Plan B que cada quien asuma responsabilidad: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confió que en el Senado se apruebe su reforma a leyes secundarias en materia electoral, pero advirtió que si no se aprueba, los legisladores que voten en contra deben de hacerse cargo de sus actos y "cada quien va a asumir su responsabilidad".

"Sabemos que en el Senado se ha hablado de que se van tomar los tiempos necesario para analizarla, de hecho, el senador Ricardo Monreal ha dicho que no va a ser fast track (…) ¿Considera que va ser la misma situación que sucedió en la Cámara o lo que sucedió con el tema de la reforma electoral?", se le preguntó.

"Sí, creo que se va a aprobar la reforma electoral y si no se aprueba, pues cada quien va asumir su responsabilidad. ¿Por qué envié esta iniciativa? Pues porque no quiero yo pasar a la historia como cómplice de prácticas y de actitudes antidemocráticas.

"Si yo me quedó callado y no actúo, pues voy a estar convalidando toda la campaña de mentiras que se han utilizado para mantener un régimen antidemocrático, es un asunto de principios. Entonces si un senador dice 'no, no voy a votar', o dos o tres o cinco, o 10 o 20, pues allá ellos. "Ellos tienen nada más que hacerse cargo de sus actos, y es la gente la que decide como es en una auténtica democracia", contestó.