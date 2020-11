Sí por México dice "sí a la corrupción, sí a la pobreza, sí al racismo": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este martes que la organización "Sí por México" está a favor de la corrupción, la pobreza, el racismo y aseguró que sus integrantes desean que el gobierno esté al servicio de una minoría rapaz.

En Palacio Nacional, el mandatario apuntó que "Sí por México" es una organización impulsada por empresarios que se oponen al cambio en la forma de gobernar puesto que desean mantener sus privilegios.

"No quieren o no querían antes el cambio y ahora lo que quieren es el retroceso, retrogradar, dar marcha atrás a lo que estamos haciendo, dar marcha atrás a la transformación.

"Cuando dicen sí, es sí a la corrupción, sí a la pobreza, sí a que el gobierno esté al servicio de una minoría rapaz, sí a qué se le dé la espalda al pueblo, sí a que el gobierno siga siendo o como era antes un comité al servicio de unos cuantos, sí a que no paguen impuestos los de arriba, sí a que no sea delito grave la corrupción, sí al racismo, sí al clasismo, sí a la humillación al pueblo", dijo.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador aseguró que se están aliando el PRI y el PAN, como sucedió en 2006 y 2012.

"Un grupo de empresarios está financiando a los que organizan toda la estrategia para reagrupar, hacer un bloque político en contra nuestra, pues siempre se han unido, yo nada más recuerdo por los jóvenes, de que cuando nos robaron la presidencia en el 2006, el PRI le ayudó el PAN, tengo pruebas", dijo.