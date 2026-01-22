Siguen investigaciones de policías municipales ligados a "Barredora"

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- Tras la detención de policías municipales de Puebla por estar presuntamente vinculados con el grupo delictivo "La Barredora" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que continuarán las investigaciones.

"Sí hay más personas involucradas, sí hay otras órdenes de aprehensión no necesariamente de policías estatales, de civiles que se van a cumplimentar. Si llegara a resultar otro vínculo de algún policía estatal, pues por supuesto será detenido. Y si hay funcionarios involucrados, lo irán arrojando las investigaciones y también sería un poco irresponsable decir si hay o no", dijo.

El 9 de enero pasado, elementos de la SSPC detuvieron a tres policías de la ciudad de Puebla que presuntamente están vinculados con el asesinato de dos policías municipales y con el grupo "La Barredora". De acuerdo con un reporte oficial, el 1 de marzo de 2025 los detenidos, presuntamente arribaron a bordo de dos vehículos a un inmueble ubicado en la colonia Del Valle en la ciudad de Puebla, donde habrían privado de la vida a dos policías municipales.

Durante la conferencia matutina de este jueves 22 de enero desde Puebla en la Escuela Militar de Sargentos, explicó que se identificaron algunos vehículos donde habían ocurrido los homicidios y que durante la investigación se tuvo conocimiento de una agresión más, el 5 de febrero aproximadamente.

"Las víctimas fueron identificadas como una pareja y un miembro activo de la policía. Posteriormente se realizaron tres cateos y se obtuvieron otras órdenes de aprehensión donde fueron detenidos todos", explicó el secretario.

Las investigaciones arrojaron que los policías presuntamente formaban parte de la organización delictiva denominada "La Cofradía", desde la cual mantenían control y comunicación directa con el grupo criminal "La Barredora".

El informe de la Fiscalía General del Estado detalló que los servidores públicos presuntamente brindaban protección a dicha célula delictiva y filtraban información sobre movimientos y operativos de las autoridades, aprovechando su conocimiento interno de las acciones de seguridad para evitar su detención.