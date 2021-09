Siguen las polémicas por la vacunación

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, adjudicó el control de la pandemia a la vacunación, con más de 92 millones de dosis aplicadas y casi 40 millones de personas con el esquema completo.

Pero la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reporta que el país ha recibido un total de 106 millones de dosis de diversas farmacéuticas, por lo que el Gobierno ha sido blanco de críticas por el rezago en la distribución.

México no figura en los primeros 10 países de Latinoamérica con mayor proporción de población completamente vacunada, según el organismo Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), que señala que Brasil está por encima pese a tener casi 100 millones más de habitantes.

Además, a diferencia de otros países, López-Gatell justificó que México no contemple dosis de refuerzo ni un plan generalizado para vacunar a menores de edad, al informar que solo han detectado 1 millón de niños elegibles por sus condiciones de riesgo.

"No hay evidencia que sugiera que se requiere la vacuna con refuerzo y ni siquiera por esta consideración que ha hecho mucho ruido en los medios sobre la variante delta y otras variantes", argumentó el subsecretario.

González reconoció que "el avance que se ha tenido en vacunación es importante".

"Sin embargo, lo que nos sigue faltando es la distribución, asegurarnos de que todas esas dosis que ya se consiguieron, que ya están en el territorio nacional, se distribuyan a las entidades, a las comunidades que se necesitan y desde ahora tener la disposición sobre los menores de edad", concluyó.