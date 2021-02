Siguen tomando fotos a credenciales en vacunación, acusa Inai

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) acusó que en algunos estados y municipios, durante la estrategia nacional de vacunación, se siguen tomando fotografías y sacando copias a las credenciales de elector de los mexicanos, a pesar de que la Secretaría de Salud (SSa) había dicho que esa práctica ya no se iba a realizar.

En un comunicado donde externó su preocupación por el uso que se le pueda dar a los datos personales de la gente vacunada, el Inai explicó que ha tenido acercamientos con las autoridades sanitarias para pedirles que ya no tomen fotos y no saquen fotocopias a las credenciales de elector, sin embargo, esto tampoco ha funcionado.

"Se ha colaborado con las autoridades sanitarias federales sobre esta preocupación y las medidas que han adoptado para evitar esas prácticas e incluso han exhortado públicamente desde el espacio de la conferencia vespertina, para inhibir su realización; sin embargo, durante la operación de algunos centros de vacunación habilitados en las entidades federativas y sus municipios, se ha tenido conocimiento que persisten prácticas como la de solicitar copia o tomar fotografía de la credencial de elector o de cualquier otro medio de identificación", criticó el Inai.

El organismo garante también dijo que es competente para conocer este tipo de casos, por lo que invitó a la población a denunciar cualquier uso inadecuado de sus datos personales. Los reportes se pueden levantar en el TELINAI (800 835 4324), así como en el correo electrónico investigayverifica@inai.org.mx y la página https://www.datospersonales.org.mx.

2Se exhorta a todas las autoridades de salud y a aquellas que se han dispuesto como auxiliares para la ejecución de la Política Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México, en cualquiera de las regiones del país, a que se abstengan de solicitar copia o tomar fotografía de la credencial de elector o de cualquier otro medio de identificación, y menos aún a las y los ciudadanos que acuden a recibir la vacuna", advirtió el Inai.

Además, el instituto de transparencia pidió a quienes llevan a cabo la estrategia nacional de vacunación que en todo momento exhiban un aviso de privacidad donde se exponga el tratamiento que se le dará a los datos personales obtenidos de la credencial de elector u otro tipo de identificación.

Hace una semana y media EL UNIVERSAL informó que las personas que acudían a aplicarse la vacuna contra el Covid-19 eran fotografiados por servidores de la nación.

Después, este diario reportó que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reclamó a la Secretaría de Gobernación que durante la estrategia nacional de vacunación se tomara una foto a las credenciales de elector.

Posterior a esto, el 17 de febrero, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, expresó que para que no hubiera malos entendidos ya no se iba a tomar las fotografías a las credenciales de elector, aunque según el Inai esta práctica persiste.