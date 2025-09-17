Simulacro Nacional 19S incluirá alerta en celulares por primera vez

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, hizo un llamado a todas las personas mexicanas a participar en el Simulacro Nacional el viernes 19 de septiembre, a las 12:00 horas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 17 de septiembre en Palacio Nacional, Velázquez comentó que por primera vez el país tendrá un alertamiento a través de telefonía celular, con un sonido característico que se tiene que comenzar a identificar en el país.

El 19 de septiembre, por primera ocasión se va a enviar un mensaje a todos los teléfonos celulares que se encuentren en México, destacó. Este sistema fue desarrollado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Coordinación Nacional de Protección Civil, e implementado por Altan Redes, AT&T y Telcel.

"Sonarán los teléfonos, será un alertamiento a través de la telefonía celular. A partir de esta fecha, tendremos un alertamiento más para todo nuestro país", resaltó al mencionar que seremos el cuarto país de América con esta medida.

En el marco de otro aniversario de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, la coordinadora nacional de Protección Civil dijo que esta acción permitirá tener la participación social en un evento de carácter preventivo en México.

"Fortalecer la cultura de la protección civil", destacó Laura Velázquez.

La hipótesis para este ejercicio será de un sismo magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En otras entidades, la hipótesis será por huracán, incendio urbano o tsunami.

Enfatizó el alertamiento a través de 14 mil 491 altavoces; telefonía celular superior a 80 millones de usuarios; y más de 100 estaciones de radio y 11 televisoras.

Mencionó que se ha difundido que hay un registro masivo para poder determinar en qué inmuebles va a participar la gente.

Apuntó que el Simulacro Nacional va a permitir medir la capacidad de respuesta del gobierno.

El próximo viernes, la Presidenta realizará el izamiento de bandera en el Zócalo, a las 07:19 horas, y a las 12:15 horas se instalará el comité nacional de emergencia para reunirse la información de la tarea de fuerza con la que cuenta el Gobierno de México.