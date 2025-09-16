Matan a tiros a 6 en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Seis personas sin vida y al menos 9 lesionados, es el saldo de un ataque armado ocurrido en el municipio de Gran Morelos, Chihuahua.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro dio a conocer que tras el ataque, ocurrido en un evento público, se llevan a cabo las investigaciones en torno al fallecimiento de seis hombres, causado por disparos de proyectil de arma de fuego, así como las lesiones a nueve personas.

De acuerdo con el reporte oficial, cinco masculinos perdieron la vida cuando se encontraban en la vía pública, sobre la calle Bonifacia Miramontes. Posteriormente, uno de los hombres que resultó herido en el lugar, falleció en un hospital de la ciudad de Chihuahua, a donde lo había traslado para su atención médica.

Respecto a las nueve personas lesionadas, se detalló de manera oficial que se trata de cinco mujeres y cuatro hombres, todos mayores de edad. Entre los lesionados se encuentra un policía municipal de Gran Morelos.

En la escena, fue asegurado un vehículo tipo pick up marca Chevrolet, línea Tahoe, color negro, así como 8 casquillos calibre 223. 7 casquillos calibre .9mm, 6 cartuchos calibre .9mm, 17 cartuchos de calibre .223, y un arma Colt calibre 38 Súper.