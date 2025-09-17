México abre consultas rumbo a revisión del T-MEC

A partir de hoy miércoles y hasta el próximo 16 de noviembre el gobierno mexicano recibirá los comentarios de los sectores productivos o de cualquier parte interesada rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Secretaría de Economía es la dependencia encargada de recibir la "información, comentarios y recomendaciones respecto al funcionamiento" del T-MEC, "en preparación para la revisión conjunta prevista en el artículo 34.7 del Tratado".

Los planteamientos, que se recibirán durante los próximos 60 días naturales contados a partir de la publicación de hoy en el Diario Oficial de la Federación, se recibirán en copia física, en las oficinas de la Oficialía de Partes de la Secretaría de Economía o de manera electrónica en consultas.tmec@economia.gob.mx o en el buzón http://www.buzontmec.economia.gob.mx.

La recepción de comentarios en EU tendrá un menor período, ya que éstos se recibirán, por parte del gobierno estadounidense, hasta el último minuto del 3 de noviembre. Foto: iStock

EU publica convocatoria para consultas el sector privado

En Estados Unidos, también hoy se publicó en el Federal Register la convocatoria para que el sector privado presente sus comentarios sobre la implementación y funcionamiento del tratado comercial tripartita.

La recepción de comentarios tendrá un menor período allá, ya que éstos se recibirán, por parte del gobierno estadounidense, hasta el último minuto del 3 de noviembre.

Sin embargo, se establece que será el 17 de noviembre de 2025 cuando se llevará a cabo una consulta pública en el edificio de la Comisión de Comercio Internacional a las 10:00 de la mañana y, se explicó, que de ser necesario se extenderá hasta el 18 de noviembre.

Las partes interesadas tendrán hasta una semana después de la consulta pública para enviar sus comentarios posteriores a dicha reunión.

La revisión del T-MEC se iniciará en enero del 2026, teniéndose el 1 de junio del próximo año como fecha para que los tres países definan las recomendaciones de la revisión de dicho tratado.