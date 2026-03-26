Simulacro Nacional 2026: México activa alerta sísmica masiva

CIUDAD DE MÉXICO

, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- Elya tiene fecha y traerá cambios importantes en la forma en que se activan las alertas en México. Se trata de un ejercicio clave para reforzar la

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ante sismos y conmemora el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).El simulacro se realizará el próximoa lasen losdel país.Una de las principales novedades es el uso de la, que permitirá enviar laen celulares de forma masiva a más de 80 millones de dispositivos. Este sistema no necesita internet ni genera saturación en las redes móviles.El mensaje que aparecerá en los teléfonos será claro:"– Este es un mensaje para probar la funcionalidad deldel Gobierno de México –Además, se activarán más deen entidades como, Guerrero, Oaxaca y Puebla, ampliando el alcance del ejercicio.Participar en elpara el Simulacro Nacional 2026 es una forma efectiva de fortalecer la preparación ante emergencias. Las autoridades, a través de lay Protección Ciudadana y la, invitaron a instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general a sumarse.Ante ello, registrar un inmueble permite quey ocupantes practiquen, lo que mejora laante una situación real.El proceso para el registro del inmueble es sencillo,. Solo se deben seguir estosIngresar aldel simulacroSeleccionar elIngresar unDesignar a una persona responsableCapturar los datos del inmueble (tipo, ubicación y número de personas)Elegir la hipótesis del simulacro según los riesgos de la zonaEnviar el registroEl trámite se realiza en línea a través delEl registro para el Simulacro Nacional 2026 estará disponible hasta ela las. Después de esa fecha, aún se podrá participar en el ejercicio, pero sin formar parte del conteo oficial que permite evaluar los resultados a nivel nacional.Sumarse a este tipo de actividades no solo cumple con un requisito, también fortalece la prevención dey ayuda a que más personas sepan cómo actuar ante una