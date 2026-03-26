Simulacro Nacional 2026: México activa alerta sísmica masiva
Más de 80 millones de celulares recibirán alerta sísmica mediante tecnología Cell Broadcast en todo México.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- El Primer Simulacro Nacional 2026 ya tiene fecha y traerá cambios importantes en la forma en que se activan las alertas en México. Se trata de un ejercicio clave para reforzar la
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
cultura de prevención ante sismos y conmemora el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).
El simulacro se realizará el próximo 6 de mayo a las 11:00 de la mañana en los 32 estados del país.
Una de las principales novedades es el uso de la tecnología Cell Broadcast, que permitirá enviar la alerta sísmica en celulares de forma masiva a más de 80 millones de dispositivos. Este sistema no necesita internet ni genera saturación en las redes móviles.
El mensaje que aparecerá en los teléfonos será claro:"ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO"
Además, se activarán más de 14 mil altavoces en entidades como Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla, ampliando el alcance del ejercicio.
Participar en el registro de inmuebles para el Simulacro Nacional 2026 es una forma efectiva de fortalecer la preparación ante emergencias. Las autoridades, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, invitaron a instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general a sumarse.
Ante ello, registrar un inmueble permite que brigadas internas y ocupantes practiquen protocolos de seguridad, lo que mejora la capacidad de respuesta ante una situación real.
El proceso para el registro del inmueble es sencillo, gratuito y rápido. Solo se deben seguir estos pasos:
Ingresar al sitio oficial del simulacro
Seleccionar el estado correspondiente
Ingresar un correo electrónico
Designar a una persona responsable
Capturar los datos del inmueble (tipo, ubicación y número de personas)
Elegir la hipótesis del simulacro según los riesgos de la zona
Enviar el registro
El trámite se realiza en línea a través del portal oficial:
El registro para el Simulacro Nacional 2026 estará disponible hasta el 5 de mayo a las 23:59 horas. Después de esa fecha, aún se podrá participar en el ejercicio, pero sin formar parte del conteo oficial que permite evaluar los resultados a nivel nacional.
Sumarse a este tipo de actividades no solo cumple con un requisito, también fortalece la prevención de desastres en México y ayuda a que más personas sepan cómo actuar ante una emergencia real.
no te pierdas estas noticias
Simulacro Nacional 2026: México activa alerta sísmica masiva
SLP
El Universal
Más de 80 millones de celulares recibirán alerta sísmica mediante tecnología Cell Broadcast en todo México.
Semar identifica fuentes del derrame petrolero en Coatzacoalcos
SLP
El Universal
Semar detectó tres fuentes del derrame petrolero y mantiene vigilancia con buques y drones en la zona afectada.
PAN exige investigar empresas familiares de AMLO: denuncian "lavado"
SLP
El Universal
Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado de AMLO, es señalado por el PAN por presunto lavado de dinero en dos empresas.