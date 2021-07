Sin condiciones para el regreso a clases presenciales en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón admitió que en este momento no hay condiciones para el regreso presencial a clases a partir del próximo 30 de agosto, debido al preocupante incremento en la cifra de contagios, hospitalizaciones y decesos de pacientes con Covid-19. En el mismo sentido, el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, expuso que, de seguir acelerándose la tercera ola de la pandemia, será necesario cerrar o reducir algunas actividades.

Rodríguez Calderón convocó este martes desde su casa, a una reunión virtual a las diferentes cámaras empresariales, sindicatos, universidades, directores de hospitales públicos y privados, así como representantes de los giros deportivos y de entretenimiento, para hablar sobre el alza en los contagios de Covid-19, que se han presentado en los últimos días. Señaló que durante esta reunión se acordó trabajar en conjunto para reforzar las medidas de sanidad, a fin de bajar los contagios y evitar tener que dar marcha atrás en el proceso de reapertura económica, mediante restricciones a negocios y establecimientos comerciales.

Recalcó el gobernador, además de la reapertura económica, "si queremos un regreso a clases (presencial), debemos aplanar el crecimiento de casos de contagio". Admitió que los padres de familia y los niños ya quieren el regreso a las escuelas, "pero en este momento no estamos en condiciones para ello". Comentó que la mayoría de los contagios se están dando en la población de 25 a 44 años, "principalmente por las fiestas y reuniones familiares, que es donde se relajan las medidas de salud".

En tanto Manuel de la O Cavazos, secretario estatal de Salud, informó que en las 24 horas previas se contabilizaron 721 nuevos casos de contagio, la cifra más alta desde el pasado cinco de febrero, cuando reportaron en las 24 horas previas 781 pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2. El pasado siete de julio se reportaron 339 contagios con lo que en dos semanas los casos aumentaron más del doble.

Otro dato preocupante señaló De la O Cavazos es que las personas hospitalizadas, se incrementaron del siete al 20 de junio de 320 a 693, y los pacientes con ventilación mecánica aumentaron de 88 a 158 casos. Asimismo, este día se reportaron 14 defunciones, cuando en semanas previas no había pasado de diez casos. Cinco de las víctimas mortales de Covid-19 tenían 60 años o más (tres hombres y dos mujeres), mientras las otras nueve personas que murieron tenían entre 35 y 59 años, cinco mujeres y cuatro hombres. Hasta hoy se acumulan 191 mil 376 casos de contagio y once mil 195 defunciones.