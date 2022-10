Sin confirmar que hombre asesinado sea familiar de "El Azul"

A-AA+

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, dijo que no se tiene confirmación de que el hombre que fue asesinado en una cancha de voleibol en la colonia Ignacio Allende de la capital del estado tenga parentesco con Juan José Esparragoza Moreno "El Azul".

Señaló que se tienen algunos datos que la víctima de nombre José Alfredo "N", de 43 años de edad, el cual sufrió un atentado en el que un menor de diez años resultó herido en forma incidental en el hombro, presuntamente tiene una relación familiar con "El Azul", lo cual aún no está confirmado.

Comentó que la noche del pasado 30 septiembre, durante la celebración de un encuentro de voleibol en la colonia Ignacio Allende, en la parte norte de Culiacán, al parecer dos hombres que viajaban en una moto dispararon contra José Alfredo, el cual fue trasladado gravemente herido a una clínica particular donde falleció.

Indicó que la Fiscalía General del Estado, que abrió una carpeta de investigación por el homicidio de esta persona y la lesión del menor, cruza información con las autoridades federales para determinar si el finado tenía alguna relación familiar con Esparragoza Moreno.

En el atentado, el menor de diez años de edad, Ángel Alexander, recibió una herida de bala en sedal en el hombro derecho, por lo que su familia lo internó en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, en donde fue atendido.