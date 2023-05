"Sin maestros no hay revolución, no hay transformación", afirma Mario Delgado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- Previo a la celebración de su día, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, reconoció a los maestros de México como pieza fundamental de la Cuarta Transformación, y destacó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le devolvió la dignidad a la profesión docente al respetar plenamente sus derechos laborales, pues, dijo, "sin maestros no hay revolución, no hay transformación".

"Los maestros y las maestras son siempre líderes en su comunidad; ellos, desde sus trincheras, nos han ayudado a que la regeneración de la vida pública del país sea una realidad. Nos han ayudado a lograr un cambio de mentalidad a través de la revolución de las consciencias. Gracias a esos líderes, a las y los maestros, el mensaje de transformación cada vez llega más lejos, gracias a ellos la 4T va a llegar a todos los rincones del país", afirmó.

El líder morenista sostuvo que Andrés Manuel López Obrador es el presidente de los maestros, pues en lo que va de su administración, ha basificado como ningún otro gobierno a 650 mil profesores que vivían en la incertidumbre, además de que cumplió en tiempo y forma con su promesa de echar abajo la Reforma Educativa neoliberal la cual "se convirtió en un instrumento de persecución, que humillaba al magisterio".

"El presidente entiende la importancia de las y los maestros, por eso les da su lugar, porque sabe que no hay Cuarta Transformación sin que los maestros estén como actores principales de este movimiento; nuestro objetivo siempre será que los maestros participen de manera activa políticamente, que tengan espacios para asegurarnos que nunca más tengamos reformas como las que impulsó Peña", dijo.

Mario Delgado también destacó que Delfina Gómez Álvarez, actual candidata de Morena al gobierno del Estado de México, es el gran ejemplo de lo que las y los maestros representan para el cambio verdadero en el país, pues "no solo fue la primera maestra en convertirse en secretaria de Educación, es quien va a cambiar, a transformar al Estado".

"La maestra Delfina reprobará a los de la derecha en corrupción, en nepotismo, en clasismo y racismo. Hay que reconocer que tenemos una maestra de diez, no, perdón, tenemos una maestra de 20 puntos de ventaja. Y qué bueno que ahora los maestros sean un factor activo en este cambio y siempre lo han sido en todas las transformaciones en los últimos años", expresó.