Sin reporte de casos de "supergripa" en México, informa Salud
Ssa insta a la población a vacunarse para prevenir enfermedades invernales, incluyendo la supergripa.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Salud (Ssa) informó que, hasta el momento, no se ha identificado ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2 subclado K en México. Dicha mutación ha sido denominada como "supregripe" y ha causado alerta en Reino Unido y parte de Europa, por lo que se ha recomendado volver a utilizar cubrebocas.
"El virus de Influenza A H3N2 es una de las variantes que circula cada año. El subclado o variante K, que actualmente se encuentra en Europa y Estados Unidos, no ha sido identificado en México", especificó la Ssa.
La dependencia federal exhortó a la población a acudir a los centros de salud y a las unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente COVID-19, influenza y neumococo.
"Ayudan a reducir riesgos, prevenir complicaciones y proteger la salud. Estas vacunas están prioritariamente dirigidas a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades de riesgo", señaló la Ssa.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud informó que en los Estados Unidos y Canadá se registró una mayor circulación del subtipo A(H3N2), con un aumento progresivo de las detecciones del subclado K de influenza A(H3N2).
Sin embargo, "se está observando un aumento importante del subclado K en muchas partes del mundo, con la excepción, hasta la fecha, de América del Sur".
