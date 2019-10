Sin riesgo para T-MEC iniciativa para regular outsourcing: Gómez Urrutia

El senador Napoleón Gómez Urrutia, de Morena, afirmó que la iniciativa que presentó para regular el outsourcing o la subcontratación de ninguna manera pone en riesgo que Estados Unidos y Canadá ratifiquen el Tratado Comercial con México denominado T-MEC.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado de la República informó que son alrededor de 7.5 millones de trabajadores que están contratados a través de outsourcing en todo el país.

Es decir, es la subcontratación que realizan 337 empresas en al menos 26 entidades del país, inclusive hay empresas que han creado su propio insourcing, con lo que evaden el pago de impuestos, no pagan al IMSS, ni reparten utilidades, lo que representa una evasión de casi 500 mil millones de pesos.

"La firma, la aprobación de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos acerca más y nos da más posibilidades de que el Tratado de Libre Comercio pueda ser ratificado", planteó.?

?Explicó que una de las críticas más importantes que han hecho las organizaciones sindicales de Estados Unidos y Canadá, así como los miembros del Partido Demócrata en Estados Unidos y de otras organizaciones políticas de Canadá, es que en México no hay una obligatoriedad para cumplir todos estos cambios y reformas.?

Esta iniciativa lo que propone es regular el outsourcing para tener una nueva relación laboral entre empresas y trabajadores, al respetar los derechos de los trabajadores y a que "realmente todos nos conduzcamos, de aquí en adelante, con nuevas reglas de instituciones; y que los trabajadores regresen a pertenecer a la empresa que originalmente los contrató".?

Gómez Urrutia presentó una iniciativa que turnó para su análisis y dictaminación a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y propone modificaciones y adiciones a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en materia de subcontratación.

Explicó que están abiertas las puertas para reunirse con el sector patronal para que conozcan los alcances de esta reforma, pero advirtió que debe haber una conciencia social y una responsabilidad empresarial de que el país no puede avanzar en esas condiciones. "No puede haber paz laboral, si no hay justicia salarial".

Lo que propone Gómez Urrutia es regular la subcontratación y evitar que las empresas incumplan con sus obligaciones fiscales y ante el IMSS, y cumplan con el reparto de utilidades y el otorgamiento de la seguridad social.

Se plantea que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social haga un Registro Nacional de Empresas de subcontratación, dotando con ello de certeza y seguridad jurídica a los contratantes y, sobre todo, a los empleados.

Se propone que la autoridad laboral pueda generar las normas necesarias para la certificación de las empresas contratistas, así como para la creación de un sistema de gestión para verificar el cumplimiento de los requisitos dispuestos para llevar a cabo la subcontratación.

La subcontratación sólo podrá realizarse respecto de actividades laborales en las que las personas trabajadoras que el contratista provee, exijan de una especialización o eventualidad que resulte ajena o accesoria a la actividad o vocación preponderante o principal que realice el contratante o beneficiario, concluyó.