"Sin solución, no rueda el balón"

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Ciudad de México.- En su intento de llegar al Zócalo de la Ciudad de México junto a sus compañeros de la Sección XXII de Oaxaca y de otros estados, una profesora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lanzó un grito antes de ser replegada por policías capitalinos: "¡Acuérdense de septiembre de 2013, cuando Peña Nieto reprimió a los maestros!".

Las consignas eran las mismas: abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa. Aunque la marcha del magisterio disidente, que salió por la mañana del Ángel de la Independencia, fue tranquila sobre las avenidas Paseo de la Reforma y Juárez, se tornó violenta alrededor del mediodía cuando una grúa de la policía capitalina ya los esperaba para bloquearles el paso sobre la Avenida 5 de Mayo.

"¡Claudia decía que todo cambiaría! y "Mentira, mentira, la misma porquería!", consignaban al paso de su manifestación. De pronto un grupo de policías vestidos de negro, con cascos y escudos, los sorprendió con otra grúa y un camión antimotines.

"Si no hay solución, aquí será el plantón", advertían los manifestantes en su intento de llegar al Zócalo. También hubo mentadas contra el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el senador Alfonso Cepeda Salas.

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Entre pedradas, botellas de agua volando, gases que alcanzaron a la prensa, empujones, golpes y groserías, los policías replegaban a los integrantes de la CNTE sobre 5 de Mayo.

"¡Si no hay solución, no rueda su balón!", amenazaba la Coordinadora a sólo 17 días del Mundial de Futbol en nuestro país. Su peculiar grito también retumbaba entre el Sanborns de los Azulejos y el Banco de México: "¡Aquí y ahora, con la Coordinadora!".

Después de varios minutos de tensión, vino la calma cuando se mantuvo el diálogo y los miembros de la Sección XXII analizaba terminar su protesta sin poder ingresar al Zócalo.

"Bastaron dos años del segundo piso de la Cuarta Transformación para que mostraran el cobre. Así nos reciben", acusaron los maestros de Oaxaca al señalar que los replegaron con violencia.