Sin sorpresas ni novedades, así prevén informe de AMLO

El informe trimestral que hoy dará desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronostica con pocas sorpresas y novedades, puesto que es un Mandatario que se ve todos los días, y el que está en campaña explícita a favor de su partido, Morena, consideraron especialistas y politólogos.

Entrevistados por este diario, los académicos consideraron que, en los primeros tres meses de este año, el gobierno del presidente López Obrador queda a deber en cuanto a una efectiva estrategia en el manejo y aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

José Woldenberg, politólogo y exconsejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE, ahora Instituto Nacional Electoral, INE), consideró que la lista de temas pendientes que enfrenta el gobierno del presidente López Obrador es enorme.

"Me gustaría que se presentara el plan de cómo será la vacunación, me gustaría escuchar que es necesaria una política para atender a toda la gente que perdió su trabajo, que vio disminuir su salario; [acerca de] las pequeñas y a las pequeñísimas empresas qué se va a hacer con ellas. La lista de pendientes y temas es enorme, ojalá y nos diga sobre eso.

"Pero no creo que vaya a haber novedades, por una simple razón: es un Presidente que ves todos los días y ya no hay sorpresas [con lo que declara]", refirió el exconsejero electoral.

José Antonio Crespo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), indicó que en el primer trimestre del año se observa una deficiencia en el manejo de la pandemia, pues recordó que el gobierno federal aseguró que ya tenía todo listo para una eficiente campaña de vacunación, pero "deja mucho que desear. No es lo más adecuado lo que estamos viendo en la vacunación".

Aseguró que el Presidente de la República está haciendo campaña electoral, a pesar de que la ley que él mismo impulsó lo prohíbe, pero que ahora "en el poder ya no le sirve, le estorba, y entonces la desconoce".

"Y, desde luego, la confrontación con el INE que viene desde 2006, no es [algo] nuevo, pero siempre le ha molestado que el INE no falle o no tome sus decisiones a favor de los intereses de él, porque no hay razón para darle la razón. En este caso, pues no le gusta que le vayan a quitar la sobrerrepresentación 'excesiva' [sic] que tiene ahora, cuando él era uno de los principales opositores [mientras jugaba ese rol].

"Ahora en el poder le sirve la sobrerrepresentación, incluso por encima de lo que marca la Constitución, la defiende y por eso critica al INE, pero el INE cumple con el espíritu de la Constitución", consideró el académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Los problemas se acumulan

Mauricio Merino, doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, apuntó, al igual que José Antonio Crespo, que el presidente López Obrador llega a este informe haciendo campaña a favor de Morena, y aseguró que los problemas del pasado y del presente se acumulan.

"Está haciendo campaña todos los días. Absolutamente todo el tiempo ha estado en campaña y últimamente de manera explícita, obvia, sin matices por su partido", subrayó.

Indicó que el tema de la campaña de vacunación contra el Covid-19 es otro de los puntos en los que el gobierno federal ha fallado, y "creo que los problemas del país se están multiplicando, no se han resuelto los anteriores y los nuevos se están acumulando.

"Hay problemas de violencia, de corrupción, de garantía, de derechos fundamentales, y hay un proceso político cada vez más enconado. Mal en cualquiera de sus variantes. Mal y de malas, sobre todo porque ¡vaya carácter del Presidente!", expresó.

— ¿Cree que pasando la elección ya veamos un Presidente más enfocado en gobernar? —se le cuestionó.

— No, no se le puede pedir peras al olmo — contestó.

Beatriz Adriana Peralta, profesora asociada del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas (PIPE) del CIDE, puntualizó que esperaría que esta tarde, desde Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo federal informe, "a pesar de su ya chole", que se están aplicando en su gobierno acciones en materia de violencia contra las mujeres a fin de acabar con los feminicidios en el territorio nacional.

"Debería hablar de la gran labor que ha realizado el sistema de salud y rendir cuentas sobre cómo se les ha apoyado tras un año de labor ardua. Y, a pesar de su 'ya chole', rendir cuentas sobre qué se hace en materia de violencia contra las mujeres, cuál ha sido la estrategia para enfrentar el tema de la violencia en los hogares y los feminicidios, por ejemplo", dijo la especialista.