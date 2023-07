Sin sustento jurídico, nuevo monto de 30 mdd en caso Lozoya: Abogados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- La defensa de Emilio Lozoya señaló que incrementar de 10.7 millones de dólares a 30 millones de dólares la cantidad solicitada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) como reparación del daño al exdirector de Pemex por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados carece de sustento jurídico y es de imposible justificación.

En un comunicado, el despacho de los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso recalcaron cuál es la finalidad de seguir manteniendo a su cliente en prisión.

Es importante señalar, que en el marco de un criterio de oportunidad y un acuerdo reparatorio, garantizar el pago de la reparación del daño tiene como efecto la suspensión en el ejercicio de la acción penal, que más adelante se extingue con el cumplimiento de los compromisos asumidos.

"Esto significa que no hay sentencia, condena, ni declaración de responsabilidad penal. En suma: no firmar los acuerdos se traduce en mantener al testigo recluido en prisión ¿con qué finalidad?".

En su comunicado, los defensores de la familia Lozoya Austin indicaron que el monto inicial de 10.7 millones de dólares no es una oferta de Emilio Lozoya Austin. "Esa cantidad fue solicitada por la UIF y Pemex —hace más de un año—, ante el órgano jurisdiccional en calidad de reparación del daño".

Insistieron por tanto que incrementar ese monto hasta 30 millones de dólares como se pretende ahora, no sólo carece de sustento técnico, sino que es de imposible justificación ante el juzgador, lo que se traduce en que no sería aceptado por el Poder Judicial de la Federación, encargado de salvaguardar la proporcionalidad y legalidad de los acuerdos.

Más aún, señalaron, cuando en audiencia pública, el Juez de la causa cuestionó a los representantes de la UIF y Pemex acerca de las razones para incrementar dicho monto, éstos contestaron que el motivo era "una instrucción superior".

Esta respuesta motivó el diferimiento de la audiencia por falta de fundamentación en la postura del gobierno de México, expusieron.



UIF asevera que Emilio Lozoya causó daños al patrimonio de Pemex

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, causó graves daños al patrimonio de la petrolera, que le han costado a México 760 millones de dólares tanto solo por la "operación fraudulenta" en el caso Agronitrogenados.

Además, de que identificó otros sobornos por al menos 7.3 millones de dólares, que la habría entregado constructora brasileña Odrebecht por la adjudicación de tres contratos de obra en Pemex.

Tres días después de que Lozoya Austin acusó ante un juez al gobierno federal de intentar extorsionarlo, luego de incrementar de 10.7 a 30 millones de dólares el monto de la reparación del daño por los casos Odrebecht y Agronitrogenados, la oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió que el exfuncionario compró a sobreprecio en enero de 2014 la planta de fertilizantes Agronitrogenados, por 275 millones de dólares, cuando en realidad valía 58 millones de dólares.

La UIF encabezada por Pablo Gómez aseguró que la infraestructura industrial de la planta no estaba en operación desde 1999, por lo que el sobreprecio fue de 216 millones de dólares.

Y "en los años sucesivos, Pemex siguió haciendo gastos de rehabilitación de la infraestructura adquirida ilegalmente. Así, la operación fraudulenta del C. Lozoya, solamente en el caso de Agronitrogenados, le ha costado a México 760 millones de dólares", expuso.

Mediante un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que de dicha operación, Emilio Lozoya Austin, preso en el Reclusorio Norte, recibió como "mordida" de parte del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, al menos 8.4 millones de dólares a través de triangulaciones internacionales de lavado de dinero.

"Por fortuna, el gobierno de México ha logrado recuperar de Alonso Ancira Elizondo, como reparación del daño, el sobreprecio de 216 millones de dólares, de los cuales ya se han pagado 104 mdd y Ancira tendrá que entregar a Pemex los 112 mdd restantes del 1º de diciembre de 2023".

Respecto al caso Odrebecht, la UIF mencionó que se tienen identificados otros sobornos por al menos 7.3 millones de dólares, pagados por la constructora brasileña a Lozoya Austin por la adjudicación de tres contratos por parte de Pemex (Salamanca, Tula I y Tula II).

"De las actividades ilícitas del C. Lozoya se desprendieron también dos compras de inmuebles en el mercado mexicano por 7 millones de dólares", agregó.

Para la Unidad de Inteligencia Financiera, lo anterior indica que el monto del probable daño a la nación por parte del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, debe ser calculado analizando todas las consecuencias de las actividades ilícitas del exfuncionario preso desde hace casi dos años.

"Finalmente, es de tomarse en cuenta que en un procedimiento de reparación del daño se hace indispensable el acuerdo entre las partes", indicó.