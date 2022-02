Sin transporte público, arrancará el AIFA

Los primeros usuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tendrán que llegar en automóvil particular porque el transporte público, como el Tren Suburbano, Mexibús y taxis, que conectarán con la terminal aérea ubicada en Tecámac, Estado de México, no operarán a partir del 21 de marzo, cuando será inaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Terminal Intermodal de Transporte Terrestre, que alojará dicho sistemas de transporte, lleva un avance general de 89%, y a decir del capitán primero Martín Méndez Balleza, estará concluida en la fecha ordenada por el Ejecutivo federal.

No obstante, el ingeniero constructor reveló que no está definido el arranque del servicio en la línea del Tren Suburbano que irá de Buenavista. En la del Mexibús, taxis y la terminal de autobuses foráneos se estima que sí funcionará. Esta última con conexión con la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Morelos.

"El avance de esta obra, de la Terminal Intermodal de Transporte Terrestre, es de 89% y será la terminal que alojará al transporte público y la misión que tenemos es terminarla al 21 de marzo de este año", indicó.

De acuerdo con Méndez Balleza, de los 19.5 millones de personas que usarán el AIFA al año, 60% arribará en vehículo particular y el resto lo hará en transporte público.

"De esos 19 millones que se van a generar, nosotros, con base en los estudios que hemos tenido del plan desde que se concibió este proyecto, hemos tenido porcentajes respecto a eso, sabemos que ahorita el 60%, básicamente de toda esa población utilizará el automóvil", dijo.

El encargado de los trabajos en la Terminal Intermodal aseguró que la estación del Tren Suburbano operará dentro de un año y cuenta con una longitud de más de 300 metros para alojar tres trenes, con capacidad de mil 189 pasajeros.

Aunque afirmó que ha habido coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que en el menor tiempo posible esté funcionado la línea del Suburbano, Méndez Balleza señaló que se espera que sea en los próximos 12 meses.

"Ha habido toda una integración de equipo para que en el menor tiempo posible esté funcionando esta línea del Tren Suburbano y en un año podría estar llegando el tren", puntualizó.

Respecto a la estación del Mexibús, el ingeniero militar mencionó durante un recorrido que se contará con dos puntos de este transporte del Estado de México, y que probablemente, el servicio inicie meses después de la inauguración de la primera fase del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

"Vamos a tener dos puntos de conexión con respecto al Mexibús, donde arribaran los pasajeros a la Terminal Intermodal de Transporte Terrestre. Todo es un proceso de integración respecto a lo que estamos construyendo, pero se estima el servicio inicie lo más inmediato posible a la inauguración", detalló.

Precisó que uno de los puntos del Mexibús conectará al AIFA con la autopista México-Pachuca a la altura de Ojo Agua y, agregó, que el gobierno del Estado de México "está con toda la inercia de echar a andar este servicio antes de un año".

Al ser cuestionado sobre cómo llegarán los usuarios del nuevo aeropuerto, el capitán primero Martín Méndez refirió que lo harán en automóvil, porque "de acuerdo a los estudios no hay otro punto donde tengamos una combinación de transporte. Básicamente es el uso del automóvil el que dará pie a todo esto, por eso todo esto va de la mano con las vías de comunicación".

A diferencia del Tren Suburbano y del Mexibús, el ingeniero militar aseguró que la terminal de autobuses foráneos, sí dará servicio a partir del 21 de marzo, con capacidad inicial de seis unidades de llegada y seis de salida, con destinos a las ciudades cercanas al aeropuerto como Ciudad de México, Toluca, Puebla, Pachuca y Querétaro.

"Está estimado que sea el 21 de marzo que empiece a funcionar la terminal de autobuses. En esta podemos decirles que sí está la intención de que funcione y podrán entrar de 10 a 15 empresas que pueden operar en la terminal porque es lo que hemos visto como promedio", añadió.

Al menos 2 mil 500 personas trabajan a marchas forzadas para concluir la Terminal Intermodal de Transporte Terrestre, que debe estar lista el 21 de marzo de 2022 e incluye una estación para el Tren Suburbano, dos estaciones para el Mexibús, una estación de autobuses foráneos, bahías para servicio de taxis, así como un estacionamiento.